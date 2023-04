(Vancouver) Leylah Fernandez a lancé le Canada de la meilleure des manières lors des qualifications de la Coupe Billie Jean King vendredi, en s’imposant face à Yanina Wickmayer en deux manches, 6-0, 6-3.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

La Lavalloise de 20 ans a utilisé son puissant service pour réussir quatre as et a remporté cinq des neuf balles de bris possibles au cours d’un match d’une heure et cinq minutes.

Wickmayer a connu des moments compliqués dans la rencontre, et a remporté que 12 points sur 25 sur son premier service et a commis trois doubles fautes.

La compétition de deux jours se poursuivra vendredi soir avec Rebecca Marino, de Vancouver, face à Ysaline Bonaventure, tête de série numéro un de la Belgique.

Samedi, Fernandez et Bonaventure, ainsi que Marino et Wickmayer s’affronteront en simple, avant que la paire Fernandez et Gabriela Dabrowski, se mesure à Kirsten Flipkens et Greet Minnen en double.

Cette étape de Vancouver est l’une des neuf étapes de qualification qui se déroulent cette semaine dans le monde entier. Les nations gagnantes se qualifieront pour la phase finale en novembre.

L’année dernière, le Canada a balayé la Lettonie en qualifications et s’est qualifié pour la phase finale à Glasgow, où l’unifolié a vaincu l’Italie avant de s’incliner face à la Suisse en match de groupe, qui a ensuite remporté le titre mondial.