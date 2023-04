PHOTO MIC SMITH, ASSOCIATED PRESS

(Paris) L’équipe des États-Unis, avec ses deux meilleures joueuses, Jessica Pegula et Coco Gauff, N.3 et 6 mondiales, paraissent intouchables à domicile face à l’Autriche, dans le cadre des qualifications à la phase finale de la Coupe Billie Jean King, samedi et dimanche.

Agence France-Presse

Les vainqueurs des neuf rencontres au programme de ces qualifications rejoindront en phase finale, au mois de novembre, la Suisse (tenante) et l’Australie, finalistes de l’édition 2022 et à ce titre qualifiées d’office.

La France et l’Italie iront respectivement en Grande-Bretagne et en Slovaquie avec également chacune leurs deux meilleures joueuses, et partiront favorites, même à l’extérieur.

L’issue de la rencontre Allemagne-Brésil semble plus indécise : l’équipe brésilienne pourra compter sur la N.14 mondiale, Beatriz Haddad Maia. Mais le collectif allemand semble solide et expérimenté, avec dans ses rangs Tatjana Maria, qui vient de remporter le tournoi de Bogota.

À Astana, la Pologne, sans la N.1 mondiale Iga Swiatek, peut s’attendre à souffrir contre le Kazakhstan d’Elena Rybakina (N.7 mondiale) et Yulia Putintseva (N.45).

Programme des qualifications

À Marbella (ESP/sur terre battue) : Espagne-Mexique

À Antalya (TUR/terre battue) : Ukraine-République tchèque

À Coventry (GBR/surface dure en salle) : Grande-Bretagne-France

À Vancouver (CAN/sur dur en salle) : Canada-Belgique

À Delray Beach (USA/sur dur en plein air) : États-Unis-Autriche

À Bratislava (sur dur en salle) : Slovaquie-Italie

À Stuttgart (GER/sur terre battue) : Allemagne-Brésil

À Astana (sur terre battue en salle) : Khazakhstan-Pologne

À Koper (SLO/sur terre battue) : Slovénie-Roumanie