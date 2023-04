(Monte-Carlo) Casper Ruud a travaillé d’arrache-pied avant de venir à bout de Botic van de Zandschulp 7-5, 7-6 (1) au deuxième tour du Masters de tennis de Monte-Carlo, mercredi.

La Presse Canadienne

Ruud, la quatrième tête de série du tournoi, a sué à grosses gouttes pendant deux heures et 15 minutes sur la terre battue monégasque avant de venir à bout du Hollandais, 31e raquette au monde. Cette victoire lui a du même coup permis de rétrécir l’écart dans leurs duels en carrière à 3-2.

Le Norvégien, qui fut finaliste des Internationaux de France l’an dernier, s’est révélé légèrement plus efficace que son adversaire au service. De plus, il a été un peu plus opportuniste que son rival. Ruud fut ainsi brisé quatre fois en huit occasions, alors que van de Zandschulp a cédé son service cinq fois en 13 opportunités.

Ruud, qui a remporté le tournoi d’Estoril plut tôt cette année, affrontera maintenant en huitièmes de finale l’Allemand Jan-Lennard Struff. Ce dernier a obtenu son billet pour le tour suivant après avoir surpris la 14e tête de série, l’Australien Alex de Minaur, 6-3, 6-2.

« Ça n’est jamais facile d’entamer un nouveau tournoi, face à un joueur contre lequel j’ai déjà perdu auparavant, a rappelé Ruud, qui s’était incliné devant son adversaire hollandais à Miami le mois dernier. Parfois, c’est difficile d’affronter un joueur qui t’a récemment battu, mais dans ce cas-ci je suis heureux, car j’avais l’impression que je n’avais pas tout donné lors de notre dernier duel à Miami. »

Après avoir éprouvé des ennuis avec sa constance en début de saison, après avoir connu une campagne époustouflante en 2022, Ruud a retrouvé ses repères sur sa surface de prédilection.

« C’était merveilleux la semaine dernière à Estoril, a admis Ruud. J’étais très confortable. Aujourd’hui, ç’a été un bon match par moments, mais j’ai aussi paru un peu rouillé. Il reste que je peux tirer beaucoup de points positifs (de ce match) pour bâtir mon jeu pour la suite du tournoi. »

PHOTO ERIC GAILLARD, REUTERS Alexander Zverev

Parmi les autres vainqueurs mercredi se trouvent l’Italien Jannik Sinner (no 7), l’Allemand Alexander Zverev (no 13), l’Italien Lorenzo Musetti (no 16) et le Chilien Nicolas Jarry. Musetti aura rendez-vous au prochain tour avec le Serbe Novak Djokovic, no 1 mondial.

Daniil Medvedev, la troisième tête de série du tournoi, aura rendez-vous avec l’Italien Lorenzo Sonego un peu plus tard aujourd’hui. Le Danois Holger Rune (no 6) et l’Américain Taylor Fritz (no 8) fouleront aussi la terre battue monégasque en cours de programme.

Rafael Nadal, le deuxième joueur mondial Carlos Alcaraz et le Québécois Félix Auger-Aliassime (no 7) ont tous fait l’impasse sur ce tournoi.

Le Grec Stefanos Tsitsipas est le double champion en titre de l’évènement.