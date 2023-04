Internationaux des États-Unis

Del Potro espère jouer une dernière fois à New York

Même s’il n’a pas disputé un match de tennis professionnel depuis plus d’un an et qu’il passe ses journées à développer d’autres projets — comme son rôle d’ambassadeur depuis mardi auprès de l’équipe de Miami dans la ligue professionnelle de padel — Juan Martin del Potro espère pouvoir effectuer un dernier tour de piste aux Internationaux de tennis des États-Unis.