Qui pouvait bien renverser une championne de tournoi du grand chelem pourtant intouchable et clairement dans une classe à part depuis le début de la saison ? Une autre championne en grand chelem. Petra Kvitova s’est dressée face à Elena Rybakina pour lui soutirer le titre du tournoi de Miami, samedi après-midi, en deux manches de 7-6 (14) et 6-2.

À vrai dire, cette finale s’est jouée en trois manches. La première, la deuxième et… le bris d’égalité du premier set.

Le triomphe de Kvitova s’est joué au cours de ces 24 minutes d’intensité, de férocité et de combat.

30 points ont été disputés pendant ce bris. Rarement une manche est si âprement disputée. Chacune des joueuses a obtenu cinq balles de manches. Finalement, Kvitova a été la plus opportuniste.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina et Petra Kvitova exposent leurs trophées après le duel.

Au début du bris, Rybakina avait pris l’avantage. Elle martelait sa rivale d’as, de coups gagnants en plus de la forcer à surjouer. Il s’agissait presque d’un copier-coller du bris d’égalité de la première manche en finale du tournoi d’Indian Wells contre Aryna Sabalenka, il y a deux semaines.

Cependant, cette fois, la Kazakhe a été dépassée. Kvitova est revenue plus forte. La hargne et la puissance ayant caractérisé son jeu pendant ses années de gloire entre 2011 et 2014 ont refait surface. La double championne de Wimbledon a effectué des retours de service brillants en plus de répondre à toutes les attaques de son adversaire. Le poing droit serré et la bouche grande ouverte, Kvitova a savouré chaque point, comme si elle avait compris comment battre la joueuse de l’heure sur le circuit de la WTA.

Le retour de Kvitova

Kvitova a déjà sa place parmi les plus grandes de l’histoire. Ce titre à Miami, l’un des tournois Masters 1000 les plus significatifs du calendrier, prouve que la Tchèque a encore du gaz dans le réservoir.

À partir de lundi, elle réintègrera le top 10 du classement de la WTA.

Elle est arrivée au tournoi comme 12e joueuse mondiale, mais même si elle cognait à la porte, personne ne semblait vouloir lui répondre. Elle était complètement sortie du radar. L’intérêt et l’engouement pour les joueuses plus jeunes et les changements hebdomadaires au classement peuvent expliquer bien des choses.

Or, Kvitova a frappé un grand coup en battant Rybakina, la championne en titre de Wimbledon, la finaliste des derniers Internationaux d’Australie et la championne d’Indian Wells.

Il n’y a jamais eu de secret dans le jeu de la tenante, désormais, de 30 titres. Frapper fort, le plus de fois possible.

Cette description peut paraître réductrice, mais au contraire, la grande joueuse de six pieds est consciente de ses qualités et elle s’en sert à bon escient. La puissance ne sera jamais démodée et Kvitova est toujours au goût du jour. Provoquer des erreurs est une chose, ne pas en faire en est une autre.

La gagnante a fait seulement sept coups gagnants de plus que Rybakina, avec 29. Toutefois, elle a commis 10 fautes directes de moins, avec 14. Ce différentiel positif a fait pencher la balance.

Son jeu au service a été efficace avec 78 % des points gagnés, mais c’est grâce à sa capacité de maintenir les échanges et de renverser le tempo avec des bombes létales en profondeur sur les lignes que Kvitova a pu soulever le plus gros des deux trophées de cristal. Une première pour elle à Miami.

Rybakina à bout de ressources

La septième raquette mondiale a déjà joué beaucoup de tennis depuis le début de l’année. Un fardeau inévitable lorsqu’une joueuse est abonnée à la victoire.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Elena Rybakina

Elle aurait pu devenir seulement la cinquième joueuse de l’histoire à remporter le fameux Sunshine double, c’est-à-dire les tournois de Indian Wells et Miami coup sur coup.

Ces matchs et ces finales accumulés ont sans doute eu raison de Rybakina à Miami. Kvitova a été brillante et résiliente, mais la grande blonde était visiblement à côté de ses pantoufles.

D’abord, elle jouait avec deux bandages sur les omoplates. Ça ne l’a pas ralentie outre mesure. La fatigue s’est plutôt fait ressentir dans son manque d’aisance à se déplacer, l’absence de mordant dans plusieurs de ses attaques, et surtout dans ses choix de jeu. Son esprit a parfois paru être plus affecté que ses capacités physiques.

Ses montées au filet laissaient à désirer. Plusieurs fois elle a frappé la balle avec le cadre de sa raquette. De nombreuses balles sont tombées à des kilomètres de la ligne. Puis, certaines de ses décisions en termes de placement de balle ont été fatales. Comme lorsqu’en début de deuxième manche, elle avait un smash facile à placer sur la gauche, mais qu’elle a choisi de déposer un léger revers dans la direction dans laquelle se déplaçait Kvitova.

Ces détails ont fait la différence. Au moins, elle a pu compter sur son service, avec plusieurs as opportuns.

Reste que Rybakina devrait continuer de progresser au classement en vertu de cette place en finale, après avoir battu notamment Paula Badosa et Jessica Pegula, plus tôt pendant la semaine.