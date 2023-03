(Miami) Jannik Sinner, 11e mondial, s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami, en disposant 6-2, 6-4, le Russe Andrey Rublev (7e), mardi en Floride.

Agence France-Presse

L’Italien de 21 ans, finaliste de l’épreuve en 2021, affrontera ensuite le Néerlandais Botic Van De Zandschulp (32e) ou le Finlandais Emil Ruusuvuori (54e).

Sinner, qui mène désormais 3-2 dans leurs confrontations, a fait un cavalier seul dans le premier set, plus tranchant et précis, sans laisser la moindre opportunité de breaker à son adversaire.

Le Russe de 25 ans n’en a pas eu une seule non plus dans la seconde manche, car Sinner est resté intraitable, toujours aussi inspiré et déterminé, bouclant son match avec 29 coups gagnants et seulement deux fautes directes.