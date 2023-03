PHOTO JIM RASSOL, ASSOCIATED PRESS

(Miami) La joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu a fourni une sorte de mise à jour médicale mardi, annonçant qu’elle attendait les résultats officiels d’examens après qu’elle eut subi une blessure au bas de la jambe gauche à l’Omnium de Miami.

La Presse Canadienne

L’athlète de 22 ans de Mississauga, en Ontario, s’est blessée lundi soir pendant le deuxième set de son match de quatrième tour contre la Russe Ekaterina Alexandrova.

Andreescu se déplaçait le long de la ligne de fond lorsqu’elle est tombée sur la surface de jeu et a agrippé le bas de sa jambe gauche, visiblement souffrante. Après plusieurs minutes où elle est demeurée étendue sur le court, elle a quitté le terrain assise dans un fauteuil roulant.

Au moment où elle a dû abandonner, Andreescu détenait une avance de 2-0 en deuxième manche, après avoir concédé le premier set 7-6 sans inscrire un seul point lors du bris d’égalité.

« Je me suis réveillée avec une attelle au pied… quelqu’un sait ce qui s’est passé ? Plus sérieusement, c’est la pire douleur que j’ai jamais ressentie… Je prie pour que ce ne soit pas grave. J’attends toujours les résultats officiels. Merci à tous pour vos pensées et vos mots gentils, ça ne passe pas inaperçu », a-t-elle déclaré dans un message sur Twitter, accompagné d’une émoticône représentant deux mains rassemblées en signe de prière.

Andreescu, championne des Internationaux des États-Unis en 2019, s’est présentée à Miami au 31e rang du classement de la WTA. Lundi prochain, à la mise à jour du classement, elle pourrait occuper le 27e échelon.

Dans un courriel, Charlotte Lawler, l’agente d’Andreescu a précisé que celle-ci a rencontré son médecin mardi après-midi. Elle a ajouté qu’un communiqué sera publié lorsque les détails entourant la blessure seront disponibles.