(Miami) Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination au troisième tour de l’Omnium de tennis de Miami, lundi, s’inclinant 6-2, 7-5 face à l’Argentin Francisco Cerundolo. Mais sa pénible journée au bureau ne se compare en rien à celle de sa compatriote canadienne Bianca Andreescu, qui s'est blessée sérieusement à la cheville gauche.

La Presse Canadienne

Classé 25e au monde, Cerundolo a réalisé un bris crucial au 11e jeu du deuxième set pour prendre l’avance 6-5. Il y est parvenu en gagnant quatre points d’affilée après que le Montréalais eut pris une avance de 40-15 dans le jeu.

L’Argentin a profité de ses occasions, brisant Auger-Aliassime quatre fois en six occasions.

Le Montréalais n’a obtenu que deux chances de bris et a capitalisé à sa première opportunité, lors du huitième jeu du deuxième set pour revenir à service égal, à 4-4.

Alors que Cerundolo servait pour le match, Auger-Aliassime s’est vu offrir une deuxième chance de bris, mais il n’a pas su l’exploiter.

Quatre points plus tard, Cerundolo a pu confirmer sa victoire, à sa troisième balle de match, lorsque Auger-Aliassime a expédié un coup droit au-delà de la ligne de fond.

Auger-Aliassime a vu sa séquence de six quarts de finale de suite en Masters 1000 prendre fin.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS L’Argentin Francisco Cerundolo

Par ailleurs, il s’agissait du troisième duel entre les deux joueurs en carrière. Ils ont tous eu lieu en 2023 et Auger-Aliassime avait gagné les deux premiers, d’abord aux Internationaux d’Australie, en janvier, puis il y a deux semaines à Indian Wells.

Demi-finaliste l’an dernier à Miami, Cerundolo a dit s’être nourri de l’énergie que dégageaient les spectateurs.

« Super heureux d’avoir gagné un autre match contre un joueur du top 10, une autre importante victoire pour moi », a-t-il déclaré.

« Je pense avoir vraiment bien joué du début à la fin. C’est super agréable de jouer ici. Beaucoup d’Argentins, de gens d’origine latine. […] L’an dernier avait été extraordinaire. Je suis vraiment excité d’être de nouveau en huitièmes de finale et d’essayer de continuer de gagner. »

Au prochain tour, Cerundolo affrontera l’Italien Lorenzo Sonego qui a battu l’Américain Frances Tiafoe, 12e tête de série, 6-3, 6-4.

Andreescu se blesse

En soirée, l’Ontarienne Bianca Andreescu a dû se retirer de son match de quatrième tour face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 18e tête de série, à cause d’une blessure à la cheville gauche alors qu’elle menait 2-0 au deuxième set.

Sur la séquence, Andreescu est tombée et s’est mise à hurler de douleur, en frappant le sol de frustration. Dans une scène difficile à regarder, Andreescu, en détresse, s’est exclamée qu’elle n’avait « jamais ressenti une telle douleur ». La Canadienne, qui a surmonté blessure par-dessus blessure au cours des dernières années, s’est écrié « Pas encore », avant d’enlacer son adversaire et de quitter le terrain en fauteuil roulant, entourée de thérapeutes. Andreescu a jeté un regard furtif à sa famille en quittant le court, les yeux dans l’eau.

Andreescu, dont le match a commencé 40 minutes plus tard que prévu et qui a été retardé par la pluie pendant environ deux heures alors qu’elle menait 3-2 en première manche, a perdu ce premier set 7-6 en 57 minutes, sans marquer un seul point lors du bris.

Lors du premier set, Andreescu avait pris une avance de 2-0 grâce à un bris lors du deuxième jeu. Elle a perdu son avantage dès le jeu suivant alors qu’elle a laissé filer une avance de 40-15 à son service.

En double féminin, la Lavalloise Leylah Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend se sont qualifiées pour les quarts de finale grâce à une victoire de 6-4, 7-6 (4) contre Giuliana Olmos et Beatriz Haddad Maia.

Fernandez et Townsend ont servi six as et remporté 64 % des points de premier service disputés, dans un match qui a duré une heure 33 minutes.

Fernandez et Townsend affronteront mardi la Lettone Jelena Ostapenko et l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, troisièmes têtes de série.