PHOTO JIM RASSOL, ASSOCIATED PRESS

(Miami) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a entamé l’Omnium de Miami avec un gain de 7-6 (5) et 7-6 (8) devant Thiago Monteiro, samedi.

La Presse Canadienne

Cinquième tête de série, le Canadien a eu une belle opposition du Brésilien, 81e à l’ATP.

Auger-Aliassime a eu l’avantage 32-19 pour les coups gagnants et 12-4 pour les as, dans un match sans bris.

Auger-Aliassime a inscrit les deux premiers points du deuxième bris d’impasse — son rival a vu une balle heurter le filet et tomber hors cible, puis il a fait une frappe beaucoup trop profonde.

Le Québécois a pris les devants 4-2 avec son deuxième as de ce bris d’impasse, puis 5-2 avec un coup en décroisé.

Plus tard, le sixième joueur à l’ATP a commis une double faute suivie d’une erreur non provoquée, ce qui amenait le score à 6-6.

Monteiro a réussi un amorti fructueux, mais Auger-Aliassime a répondu avec un point grâce à un puissant service. La même arme lui a fourni un coussin de 8-7, avant qu’une balle touche le cadre de sa raquette.

Le Brésilien a eu la même mésaventure avant de rater un amorti pour concéder la victoire au Québécois, à sa quatrième balle de match.

Au troisième tour, Auger-Aliassime sera confronté à Francisco Cerundolo, 31e au monde.

En double féminin, la Lavalloise Leylah Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend ont battu Timea Babos et Kristina Mladenovic, 6-4 et 7-6 (3).

En soirée, Gabriela Dabrowski d’Ottawa et Luisa Stefani, du Brésil, vont se mesurer à Bernarda Pera et Magda Linette.

Stefanos Tsitsipas, deuxième tête d’affiche, a gagné par forfait devant Richard Gasquet.

Daniil Medvedev, quatrième tête de série, jouera en soirée face à Roberto Carballes Baena, de l’Espagne.