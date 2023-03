PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

Sinner gagne le bras de fer face à Fritz et va en demi-finales

(Indian Wells) Jannik Sinner, 13e mondial, s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi d’Indian Wells, en battant 6-4, 4-6, 6-4 le tenant du titre Taylor Fritz (5e), au terme d’un gros bras de fer, jeudi en Californie.

Agence France-Presse

L’Italien de 21 ans, vainqueur à Montpellier et finaliste dans la foulée à Rotterdam en février, aura pour adversaire l’Espagnol Carlos Alcaraz (2e) ou le Québécois Félix Auger-Aliassime (10e).

Il a pris sa revanche sur l’Américain, qui l’avait éliminé en 8e, il y a deux ans, dans le désert californien, pour leur première confrontation.

Extrêmement solide, ne laissant apparaître aucune faille dans son jeu, variant très bien ses coups pour faire courir son adversaire, Sinner a délivré une partition impeccable dans le premier set. Il a brisé dès le premier jeu et n’a jamais été inquiété sur son service en retour.

Dans la seconde manche, le vent a commencé à se lever et Fritz a bien mieux rivalisé dans les échanges, lâchant quelques coups droits surpuissants pour répondre aux lourds revers claqués par l’Italien. Et il a su saisir la seule opportunité qui s’est présentée à 5-4 pour enfin ravir l’engagement adverse et égaliser.

Les deux joueurs ont tour à tour perdu leur service d’entrée de troisième set. Mais ensuite, Fritz a souvent été au bord du précipice, sauvant trois balles de bris à 1-1, puis une autre à 3-3. La cinquième opportunité a été la bonne pour Sinner.

« J’ai essayé de jouer de façon agressive du début à la fin, car on a des jeux similaires lui et moi en attaquant du fond de court. Au final, je suis heureux d’avoir trouvé un moyen de le battre dans la dernière manche », a commenté le vainqueur.

Premier Italien à rallier le dernier carré dans le désert californien, il tentera d’accéder à sa deuxième finale d’un tournoi de cette catégorie juste en dessous des Grands Chelems, après celle perdue à Miami en 2021 contre le Polonais Hubert Hurkacz.