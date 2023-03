Auger-Aliassime en quarts après avoir sauvé six balles de match

(Indian Wells) Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a survécu à six balles de match avant de vaincre l’Américain Tommy Paul 3-6, 6-3, 7-6 (6) dans un duel de quatrième tour de l’Omnium BNP Paribas d’Indian Wells qui a pris fin peu avant 3 h, heure du Québec mercredi.

La Presse Canadienne

Huitième tête de série, Auger-Aliassime participera aux quarts de finale de ce tournoi pour la toute première fois. Il y retrouvera l’Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série numéro un, jeudi.

Alcaraz a atteint la ronde suivante à la suite de l’abandon du Britannique Jack Draper, plus tôt en soirée, au moment où l’Espagnol menait 6-2, 2-0.

Face à un recul de 5-6 lors du troisième set, Auger-Aliassime s’est retrouvé au bord du précipice lorsque Paul a gagné les trois premiers points du 12e jeu, au service du Montréalais, pour se donner autant de balles de match.

Auger-Aliassime les a toutes sauvées et a inscrit les deux points suivants, pour forcer la tenue d’un bris d’égalité.

Le Montréalais, 10e joueur mondial, s’est de nouveau retrouvé face à trois balles de match au bris d’égalité lorsque Paul a pris une avance de 6-3. Qu’à cela ne tienne, Auger-Aliassime a réagi en sauvant les deux premières, à son service, et la troisième, au service de Paul.

Auger-Aliassime a réussi un autre mini-bris pour prendre l’avance 7-6 et a finalement pu concrétiser la victoire lorsque Paul a retourné un puissant service du Montréalais dans le filet, du revers.

« Je suis toujours resté positif, j’ai gardé espoir, je me suis dit que je n’étais pas si loin, que je pouvais revenir », a déclaré Auger-Aliassime dans une entrevue dont les propos ont été publiés sur le site internet de l’ATP.

« À la fin, quand tu es à 0/40 à ton service, tu sais que… Si je gagne ce premier point, si je sers bien, si je recommence, et recommence, on revient à égalité. On prend les choses une par une. C’est très cliché à dire mais ça marche toujours, c’est la preuve. Je suis vraiment heureux de m’en être sorti. C’est un sentiment fou », a-t-il ajouté.

Auger-Aliassime a réussi 12 as, mais commis sept doubles fautes et son pourcentage de réussites de premiers services n’a été que de 58 %. Les deux joueurs ont inscrit deux bris de service chacun.

Le duel de jeudi entre Auger-Aliassime et Alcaraz sera le quatrième entre les deux étoiles montantes du tennis masculin.

Auger-Aliassime a gagné les trois premiers dont deux vers la fin de 2022 au moment où le Québécois connaissait les meilleurs moments de sa jeune carrière.

Par ailleurs, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Luisa Stefani ont atteint les quarts de finale du double féminin à la suite de leur victoire de 6-3, 6-4 contre Erin Routliffe, de la Nouvelle-Zélande, et Alexa Guarachi, du Chili.

Au prochain tour, elles feront face au tandem composé de Miyu Kato, du Japon, et d’Aldila Sutjiadi, de l’Indonésie.