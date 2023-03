PHOTO BRUNA PRADO, ASSOCIATED PRESS

(Indian Wells) Cameron Norrie, 12e mondial et vainqueur de l’épreuve en 2021, a avancé en 8e de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, après avoir battu 6-7 (5/7), 7-5, 6-2 le Japonais Taro Daniel (103e).

Agence France-Presse

Le gaucher britannique de 27 ans revient de loin, car il était mené un set à zéro et 4-1 dans la deuxième manche, avant d’opérer son grand retour. Jusque-là, Daniel s’était montré le plus constant, concédant moins de fautes directes que son adversaire et pensait bien réussir le même coup qu’en 2018, lorsqu’il remporta leur première confrontation, ici même dans le désert californien, au 1er tour.

Mais Norrie est un autre joueur désormais et animé d’une grande confiance héritée de ses récents résultats, probants, puisqu’il reste sur un titre remporté fin février à Rio De Janeiro, en prenant sa revanche sur Carlos Alcaraz qui l’avait battu une semaine plus tôt en finale à Buenos Aires.

Persistant à aller de l’avant, il a finalement ajusté son jeu au meilleur moment, pour refaire son retard, remportant le point sur 15 de ses 21 montées à la volée à la deuxième manche.

Et dans la troisième manche, il a fait cavalier seul pour en finir en 3 h 41.

Norrie sera opposé au Russe Andrey Rublev (7e) ou au Français Ugo Humbert (77e) au prochain tour.