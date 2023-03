Swiatek, Raducanu et Sinner au troisième tour

(Indian Wells) Dans le sillage d’Iga Swiatek, tenante du titre très pressée, la jeune garde également incarnée par Emma Raducanu et Jannik Sinner s’est fait une place au 3e tour du tournoi d’Indian Wells samedi, en attendant l’entrée en lice de Carlos Alcaraz.

Nicolas PRATVIEL Agence France-Presse

La no 1 mondiale n’a fait qu’une bouchée de l’Américaine Claire Liu (56e), étrillée 6-0, 6-1 en à peine plus d’une heure.

Elle a remporté 25 des 32 points joués dans la première manche. Et après une entame à peine contrariée par deux doubles fautes en deuxième manche, elle a déroulé sans faiblir ni concéder de balle de break.

Swiatek aurait pu en finir sur un double « donut », mais Liu s’est battue pour sauver une balle de match et l’honneur, en remportant un jeu.

« Claire a su profiter du seul moment où je n’ai pas joué aussi agressivement que je le devais, mais je suis heureuse d’avoir pu conclure assez rapidement », a commenté la Polonaise de 21 ans, lauréate de Roland-Garros et des Internationaux des États-Unis l’an passé.

En quête d’un rare doublé dans le désert Californien, que seule Martina Navratilova a réussi en 1991 et 1992, elle affrontera ensuite la Canadienne Bianca Andreescu (36e), titrée en 2019, ou l’Américaine Peyton Stearns (126e).

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Emma Raducanu

Raducanu revit

Emma Raducanu (77e), qui triompha à Flushing Meadows avant la Polonaise en 2021, a elle pris le meilleur 7-6 (7/3), 6-2 sur la Polonaise Magda Linette (21e)

Un succès encourageant pour la Britannique, en proie à des soucis de santé toute l’année passée, et même en ce début de saison, puisqu’elle a dû déclarer forfait pour le tournoi d’Austin la semaine dernière à cause d’une amygdalite.

« Je suis très satisfaite de la façon dont je me suis battue. Parce que Magda jouait à un très haut niveau et que certaines choses ne fonctionnaient pas aujourd’hui. Mais je me suis adaptée », a commenté Raducanu, qui tentera de confirmer son redressement contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (13e).

La Canadienne Leyla Fernandez (49e), elle aussi âgée de 20 ans, finaliste malheureuse face à Raducanu aux Internationaux des États-Unis, a aussi rallié le 3e tour en écartant 6-2, 6-4 l’Américaine Emma Navarro (128e).

Victoria Azarenka (14e), lauréate en 2012 et 2016, a en revanche été défaite 7-6 (7/1), 6-3 par la Tchèque Karolina Muchova (76e).

Chez les hommes, Jannik Sinner (13e), un des joueurs en forme actuellement, vainqueur à Montpellier et finaliste à Rotterdam en février, a débuté avec une solide victoire 6-3, 7-6 (7/2) contre Richard Gasquet (43e).

Wawrinka reverdit

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Jannik Sinner

Le Français de 36 ans, de quinze ans son aîné, a breaké le premier, mais ensuite l’Italien s’est ressaisi, en accélérant la cadence et en faisant parler sa puissance.

De beaux points ont été joués, le plus souvent à l’avantage de Sinner, parvenu à aligner cinq jeux, avant d’empocher la manche sur sa première occasion.

La seconde manche fut plus serrée, aucun des deux joueurs ne concédant la moindre balle de break. C’est donc au bris d’égalité que la décision s’est prise en faveur de l’Italien, plus entreprenant.

Sinner, qui n’a jamais dépassé les 8es dans le désert californien, sera opposé à un compatriote, Lorenzo Musetti (21e), ou un autre Français, Adrian Mannarino (68e).

Autres qualifiés, le Québécois Félix-Auger Aliassime (10e) et l’Américain Tommy Paul (19e), demi-finaliste à l’Omnium d’Australie.

Mais dans ce lot, deux vétérans n’ont pas dit leur dernier mot, puisque Andy Murray (55e) et Stan Wawrinka (100e), tous deux triples vainqueurs en Grands Chelems, en quête de leur gloire passée après plusieurs années gâchées par des blessures, sont encore dans le coup.

L’Écossais de 35 ans, finaliste à Indian Wells en 2009, a écarté 6-4, 6-3 le Moldave Radu Albot (109e), cette fois sans trop passer de temps sur le court. Le Suisse de 37 ans a battu 7-6 (10/8), 6-4 le Serbe Miomir Kecmanovic (26e).