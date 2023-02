Le Canadien Denis Shapovalov a accédé à la deuxième ronde du Tournoi de tennis d’Acapulco lundi soir grâce à une victoire en trois manches de 6-7 (4), 6-0 et 7-5 face au Serbe Miomir Kecmanovic, dans un duel réunissant deux joueurs classés 30e et 31e, respectivement.

La Presse Canadienne

Autour d’un deuxième set où il a été absolument impeccable, le Canadien de 23 ans a livré une performance inégale lors des première et troisième manches. Il a toutefois su tirer les marrons du feu grâce à un bris crucial lors du 11e jeu du set décisif.

Shapovalov a mis fin au duel après 2 h 12 minutes d’action, au jeu suivant, quand Kecmanovic a retourné un service dans le filet à la deuxième balle de match du Canadien.

Shapovalov a ainsi mérité une troisième victoire en autant de tentatives contre le Serbe de 23 ans, les deux précédentes remontant à 2019.

En huitièmes de finale, Shapovalov affrontera l’Américain Taylor Fritz, cinquième joueur mondial, qui a battu son compatriote John Isner 3-6, 6-3, 6-4.

Shapovalov a entamé le duel avec autorité, gagnant 13 des 18 premiers points du match et les trois premiers jeux, incluant un bris de service lors du deuxième jeu.

Kecmanovic s’est graduellement replacé et est demeuré à un bris de distance du Canadien jusqu’au neuvième jeu du set initial, lors duquel il s’est donné deux balles de bris alors que Shapovalov servait pour le set à 5-3.

La première a suffi quand Shapovalov a expédié un smash loin au-delà de la ligne de fond, et les deux joueurs étaient de retour à service égal.

Après avoir consolidé ce bris, Kecmanovic a eu droit à un autre cadeau de Shapovalov, cette fois sur une double faute, et a pris l’avance pour la première fois du match. Le Serbe a cependant perdu son service dès le jeu suivant, forçant la tenue d’un bris d’égalité.

Kecmanovic a réussi le mini-bris clé pour se donner une avance de 5-4 à la suite d’une erreur directe du Canadien. Il a mis fin à la première manche en 57 minutes à l’aide d’une volée du revers qui est venue clore le point le plus spectaculaire du match jusque-là.

Le deuxième set a pris une allure totalement inattendue. Alors que l’on aurait pu penser que le Serbe allait se servir de sa remontée pour s’imposer, c’est Shapovalov qui est devenu intraitable.

Il n’a eu besoin que de 25 minutes pour blanchir Kecmanovic et forcer la présentation d’un set décisif, aidé par 14 coups gagnants et trois as.

Dans cette manche décisive, Shapovalov a brisé le service de son rival lors du troisième jeu, quand Kecmanovic a envoyé un revers en croisé dans le filet.

Shapovalov a alors joué avec brio jusqu’au 10e jeu, où il a complètement perdu ses moyens, et les quatre points à son service, alors qu’il était en position pour mettre fin au duel.

Il y est arrivé deux jeux plus tard.

Ruud poursuit sa route

Casper Ruud a atteint le deuxième tour après avoir défait l’Argentin Guido Andreozzi 6-4, 4-6, 7-6 (2).

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ASSOCIATED PRESS Casper Ruud

Ruud, qui a décroché trois titres et accédé aux finales des Internationaux de France et des États-Unis en 2022, participe au tournoi d’Acapulco pour la deuxième fois de sa carrière. Il y a deux ans, il avait accédé aux quarts de finale.

Ruud, la deuxième tête de série, affrontera au prochain tour le Japonais Taro Daniel, vainqueur de l’Américain J. J. Wolf 6-4, 6-4.

D’autre part, la quatrième tête de série Holger Rune a pris la mesure de l’Américain Ben Shelton 6-7 (7), 6-4, 6-2 et affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre Nuno Borges et Nick Chapell.

Tommy Paul, Michael Mmoh, Feliciano Lopez et Francis Tiafoe ont aussi remporté leur match lundi.