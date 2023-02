(Dubaï) La Québécoise Leylah Annie Fernandez a atteint les quarts de finale du tournoi de double en compagnie de sa partenaire de jeu américaine Bethany Mattek-Sands, mercredi, au Championnat de tennis de Dubaï.

La Presse Canadienne

Fernandez et Mattek-Sands sont venues de l’arrière pour vaincre la Chinoise Xu Yifan et la Russe Aliaksandra Sasnovich 3-6, 6-1 et 13-11 au bout d’une heure et 26 minutes.

Elles affronteront maintenant les gagnantes du duel opposant le duo russe formé de Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova à celui composé de la Mexicaine Giuliana Olmos et de la Chinoise Shuai Zhang.

La veille, Fernandez a vu son parcours en simple à Dubaï s’arrêter brusquement après qu’elle se soit inclinée sèchement 6-1, 6-1 au deuxième tour devant la no 1 mondiale Iga Swiatek.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu a été évincée dès le premier tour au compte de 6-3, 6-4 par la Kazakhe Elena Rybakina lundi.