(Abou Dabi) Les Canadiennes Leylah Annie Fernandez et Rebecca Marino n’auront pas fait long feu à l’Omnium de tennis d’Abou Dabi, puisqu’elles se sont chacune inclinées d’entrée de jeu mardi.

La Presse Canadienne

Fernandez, 39e joueuse au monde, s’est bien battue avant de plier l’échine 6-4, 6-7 (5) et 6-1 devant l’Américaine Shelby Rogers, 46e, au bout de deux heures et 19 minutes de jeu sur la surface dure. Rogers a ainsi porté sa fiche en carrière contre la Lavalloise à 3-1 — la seule victoire de Fernandez s’étant produite à leur duel précédent, au Masters d’Indian Wells l’an dernier.

Le service de la Québécoise âgée de 20 ans lui a cruellement fait défaut face à l’Américaine. Elle n’a d’ailleurs remporté que 64,5 % des points avec sa première balle, alors que sa rivale s’adjugeait 80,7 % des points dans les mêmes circonstances.

Fernandez s’est néanmoins retroussé les manches au deuxième set pour l’arracher des griffes de sa rivale, mettant la table pour une manche ultime. Celle-ci s’est toutefois déroulée à sens unique, en faveur de Rogers.

La représentante de l’unifolié a conclu la rencontre avec trois bris en six opportunités, alors que l’Américaine s’est révélée plus opportuniste et lui a ravi son service quatre fois en autant d’occasions.

Rogers aura rendez-vous au prochain tour avec l’Estonienne Anett Kontaveit, septième tête de série du tournoi.

Un peu plus tôt en matinée, Marino s’est inclinée 6-3, 6-3 devant la Chinoise Qinwen Zheng, 29e raquette mondiale. Marino, 74e au monde, présente maintenant une fiche en carrière de 0-3 contre Zheng.

PHOTO PAUL CROCK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rebecca Marino

La Britanno-Colombienne a été dominée par son adversaire au service, en plus d’avoir été particulièrement brouillonne dans son jeu — elle a commis six doubles fautes, contre une seule pour sa rivale. Zheng a également décoché un total de 10 as, et limité Marino à quatre.

De plus, la Chinoise a converti trois de ses sept balles de bris face à la représentante de l’unifolié, et elle est parvenue à effacer la seule qu’elle lui a offerte au cours de l’affrontement.

Zheng a donc conclu la rencontre au bout d’une heure et 18 minutes, mettant la table pour un duel de deuxième tour contre la cinquième tête de série, la Lettonne Jelena Ostapenko. Il s’agit d’une adversaire coriace, puisque cette dernière a remporté les Internationaux de France en 2017.

Marino et Fernandez avaient atteint le tableau principal du tournoi après avoir remporté chacune deux matchs de qualifications plus tôt cette semaine.

Un peu plus tard aujourd’hui, l’Ontarienne Bianca Andreescu, 37e raquette au monde, aura rendez-vous au premier tour avec la Kazakhe Yulia Putintseva, 45e. La gagnante de cet affrontement devra ensuite se mesurer à la sixième tête de série du tournoi, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.