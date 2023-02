PHOTO ASSOCIATED PRESS

Tommy Paul et Mackenzie McDonald donnent les devants 2-0 aux États-Unis

(Londres) Le demi-finaliste des Internationaux d’Australie Tommy Paul et son compatriote Mackenzie McDonald, qui a battu Rafael Nadal au même tournoi, ont donné les devants 2-0 aux États-Unis contre l’Ouzbékistan lors des qualifications de la Coupe Davis, vendredi.

Associated Press

Paul l’a emporté contre Khumoyun Sultanov 6-1, 7-6 (6) après que McDonald ait gagné 6-4, 6-1 contre Sergey Fomin à ses débuts en Coupe Davis, sur surface dure intérieure à Tachkent.

La confrontation en formule trois de cinq se terminera samedi avec un match de double et deux de simple. Les États-Unis peuvent accéder à la phase de groupes si Rajeev Ram et Austin Krajicek battent Fomin et Sanjar Fayziev en double.

« Un balayage serait bien, a dit Paul. Sortez les balais. »

Grâce à sa demi-finale en Australie, Paul s’est classé dans le top 20 du classement mondial de l’ATP. L’Américain a perdu contre le champion du tournoi, Novak Djokovic.

McDonald a éliminé Nadal, 22 fois champion en Grand Chelem, au deuxième tour.

David Nainkin remplace Mardy Fish et agit comme capitaine par intérim pour les États-Unis.

Il y a 12 duels de qualification ce week-end. Les gagnants de chaque affrontement avancent en phase de groupes en septembre avec les champions de 2022, le Canada, les finalistes australiens de l’an dernier et deux équipes ayant reçu un laissez-passer, l’Italie et l’Espagne.

La Suisse et l’Allemagne sont à égalité après avoir chacun gagné un match.

À Trier en Allemagne, sur surface dure intérieure, le triple champion en Grand Chelem Stan Wawrinka, qui a aidé son pays à remporter la Coupe Davis en 2014, était de retour au tournoi pour la première fois depuis 2015.

Son retour a toutefois été gâché par Alexander Zverev, qui l’a emporté 6-4, 6-1. Marc-Andrea Huesler a ensuite vaincu Oscar Otte 2-6, 6-2, 6-4 pour égaliser le duel après une journée d’action.