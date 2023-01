(Melbourne) Aryna Sabalenka est demeurée invaincue en 2023 après avoir facilement disposé de la Polonaise Magda Linette 7-6 (1), 6-2 en demi-finale des Internationaux d’Australie, jeudi.

Howard Fendrich Associated Press

Sabalenka, cinquième tête de série du tournoi, présentait une fiche de 9-0 cette année avant son match contre Linette, qui avait accédé au carré d’as d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois en 30 tentatives.

« J’ai vraiment trouvé mon rythme lors du bris d’égalité (en première manche), a déclaré Sabalenka. J’ai retrouvé ma confiance. Et j’ai commencé à retrouver mon arsenal. »

En finale samedi, la joueuse de la Biélorussie retrouvera la championne de Wimbledon, Elena Rybakina, qui a accédé à une deuxième finale en trois tournois du Grand Chelem après avoir disposé de Victoria Azarenka 7-6 (4), 6-3 dans l’autre demi-finale.

« Je suis prête à tout donner ce qu’il me reste », a mentionné avec aplomb Rybakina.

Cette dernière a ajouté un autre trophée de chasse à sa collection déjà bien garnie. Azarenka, la championne à Melbourne Park en 2012 et 2013, a rejoint une triste liste de joueuses qui ont plié l’échine devant Rybakina depuis deux semaines. Cette liste comprend notamment la no 1 mondiale Iga Swiatek et la 17e tête de série Jelena Ostapenko — elles sont chacune détentrices de titres majeurs — ainsi que la finaliste des Internationaux d’Australie l’an dernier, Danielle Collins.

Fidèle à son habitude, Rybakina a misé sur son puissant service, qui a atteint par moments 189 km/h et lui a permis d’enregistrer neuf as— portant son total pour le tournoi à 44. Elle a aussi exploité ses puissants coups droits pour conclure les points à sa guise. Sa performance en demi-finale a été particulièrement spectaculaire contre une joueuse ayant la réputation d’être une excellente retourneuse et d’être coriace en fond de terrain.

« C’est certain que j’ai acquis beaucoup d’expérience à Wimbledon et, pour être franche, je veux simplement me retrouver sur le terrain et profiter du moment, de l’ambiance », a dit Rybakina au sujet du match de championnat de samedi.

Rybakina n’a que 23 ans, ce qui signifie qu’elle est de 10 ans la cadette d’Azarenka, et son avenir semble prometteur.

« Tout était nouveau à Wimbledon, a admis Rybakina. Je sais maintenant un peu plus à quoi m’attendre. »

PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

Rybakina n’est que la 22e tête de série à Melbourne, et elle est la 25e joueuse au classement mondial, mais ces chiffres sont trompeurs et ne représentent pas son véritable potentiel. Elle n’a pas bénéficié du coup de pouce habituel octroyé aux champions de Wimbledon après son triomphe en juillet dernier, puisque le All England Club avait décidé de n’accorder aucun point aux joueurs représentants la Russie et la Biélorussie en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Rybakina est née à Moscou, mais elle représente le Kazakhstan sur la scène internationale depuis 2018 puisque ce pays lui a offert de financer sa carrière sportive.

À l’image du premier set, le bris d’égalité a été marqué par de nombreuses erreurs de part et d’autre. Azarenka a éventuellement expédié un retour hors des lignes après un échange de 11 coups et Rybakina s’est sauvée avec la première manche.

Elle l’a ensuite brisée à zéro pour prendre les commandes 2-1 en deuxième manche, et même si elles ont continué de lutter pendant 25 minutes, l’issue de la manche n’a fait aucun doute.

Certes, Rybakina a de nouveau éprouvé des ennuis avec le vent alors qu’elle servait pour le match à 5-2. Mais personne ne s’attendait à ce qu’Azarenka baisse pavillon aussi facilement. Après un dernier bris, facilité par une double faute d’Azarenka, Rybakina a pu s’approcher un peu plus du précieux trophée australien.

« C’est difficile à digérer, a reconnu Azarenka, déçue. Surtout que j’ai obtenu quelques opportunités (au fil du match). »