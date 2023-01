Le All England Club a annoncé mercredi sa décision de modifier le format des matchs de double au meilleur des cinq manches, s’alignant ainsi avec les trois autres tournois majeurs au calendrier.

PHOTO BEN QUEENBOROUGH, POOL ARCHIVES VIA REUTERS

Wimbledon modifie le format et s’aligne avec les autres tournois majeurs

(Wimbledon) Wimbledon a décidé de modifier le format de son tournoi de double masculin afin qu’il s’aligne avec celui des trois autres tournois majeurs au calendrier.

Associated Press

Le All England Club a annoncé sa décision de modifier le format des matchs de double au meilleur des cinq manches mercredi, et a ajouté que cette décision pourrait encourager plus de joueurs à s’inscrire à cette compétition à Wimbledon.

De plus, cette modification pourrait « faciliter la logistique entourant l’organisation des matchs pendant le tournoi », a souligné le club par voie de communiqué.

Matthew Ebden et Max Purcell ont remporté le titre du double masculin à Wimbledon en juillet dernier. Les Australiens ont défait les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic 7-6 (5), 6-7 (3), 4-6, 6-4, 7-6 (10-2) sur le court central. Ce match a duré quatre heures et 11 minutes.