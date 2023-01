La Polonaise Iga Swiatek, no 1 mondiale, en match contre la Kazakhe Elena Rybakina, samedi à Melbourne

(Melbourne) Elena Rybakina a montré la porte de sortie à la favorite des Internationaux de tennis d’Australie, Iga Swiatek, dimanche, atteignant les quarts de finale de ce tournoi pour une première fois en carrière.

Howard Fendrich Associated Press

Rybakina, championne en titre du tournoi de Wimbledon et 22e tête de série à Melbourne, a utilisé son puissant service pour déstabiliser Swiatek et elle a eu le meilleur dans les échanges en fond de terrain pour l’emporter en deux manches de 6-4, 6-4.

« J’ai bien joué dans les moments importants, a observé Rybakina. Je suis nerveuse chaque fois que j’entre sur le terrain. Comme tout le monde, je pense. Mais je suis toujours calme. J’essaie de ne pas trop montrer mes émotions. Mon entraîneur me dit que je dois parfois les montrer alors je suis également en apprentissage. »

Swiatek a gagné trois tournois du Grand Chelem en carrière, incluant des titres à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis lors de la dernière saison.

Le classement de Rybakina ne reflète pas adéquatement ses habiletés ou ses résultats parce que son titre à Wimbledon, en juillet dernier, n’était pas accompagné de points au classement.

Les circuits de la WTA et de l’ATP ont retenu tous les points à Wimbledon en 2022 après que le tournoi eut interdit aux joueurs russes et biélorusses de participer en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Rybakina est née à Moscou, mais elle représente le Kazakhstan depuis 2018, lorsque ce pays lui a offert des fonds pour soutenir sa carrière de joueuse de tennis.

Rybakina se mesurera maintenant à la Lettone Jelena Ostapenko (no 17), qui a éliminé l’Américaine Coco Gauff (no 7) en deux manches de 7-5, 6-3.

Contre Swiatek, Rybakina a réussi six as et elle a dominé son adversaire 24-15 au chapitre des coups gagnants.

Avant le match de samedi, Swiatek avait montré sa dominance en remportant chaque manche à laquelle elle a pris part dans le tournoi et elle n’avait perdu que 15 parties en trois matchs.

Cette fois, la Polonaise de 21 ans n’était pas à son meilleur et Rybakina a eu son mot à dire. Lors du premier jeu du match, Swiatek menait 40-0, mais elle a été brisée. Lors de la partie suivante, elle détenait deux balles de bris, mais elle n’en a concrétisé aucune.

Rybakina a obtenu un autre bris, au septième jeu, et elle a gagné son service à deux reprises pour remporter la première manche.

Lors de la deuxième manche, Swiatek semblait avoir repris son aplomb et elle a pris les devants 3-0, mais la Kazakhe a remporté six des sept dernières parties pour accéder aux quarts de finale.