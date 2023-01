(Melbourne) Novak Djokovic, qui a dû composer avec des douleurs aux muscles ischiojambiers et un spectateur récalcitrant pendant sa victoire de 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0 contre la 191e raquette mondiale Enzo Couacaud jeudi soir, est maintenant le véritable favori pour remporter les Internationaux de tennis d’Australie, un an après avoir été expulsé du pays en raison de son statut vaccinal contre la COVID-19.

Associated Press

« Le gars était complètement ivre… Il me provoquait. Il voulait juste me déranger », a déclaré le Serbe, détenteur de neuf titres en carrière à Melbourne Park, à l’arbitre en chaise Fergus Murphy.

Et comme l’a résumé Djokovic un peu plus tard : « Ç’a été une soirée mouvementée ».

Il s’agissait de la 23e victoire consécutive à Melbourne du Djoker, qui convoite un 22e titre majeur en carrière — ce qui lui permettrait de rejoindre Rafael Nadal au sommet à ce chapitre.

Ça ne devait pas être un match très enlevant, compte tenu du fait que Djokovic est la quatrième tête de série du tournoi, alors que Couacaud a entamé la rencontre avec une fiche en carrière de 2-5. Et les chances du Français de causer une surprise semblaient s’être envolées après seulement quatre jeux, lorsqu’il a semblé se fouler une cheville, entraînant la visite d’un thérapeute.

Couacaud a cependant fait fi de la douleur et a joué sans retenue, effectuant au passage quelques coups spectaculaires.

« Il faut composer avec la situation. Parfois, les circonstances et les situations ne jouent pas en ta faveur, a raconté Djokovic. Mais c’est ça, le sport. »

Djokovic, qui affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov (no 27) au troisième tour, peut cependant se consoler.

Il a obtenu un coup de pouce de deux Californiens dans la vingtaine qui ont écarté les deux premières têtes de série du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE Casper Ruud

Casper Ruud, deuxième tête de série, a été surpris 6-3, 7-5, 6-7 (4) et 6-2 par l’Américain Jenson Brooksby. La veille, Mackenzie McDonald, 27 ans, avait eu le dernier mot contre Nadal, le favori et champion en titre.

Le Norvégien a été défait en trois heures et 56 minutes par l’Américain de 22 ans, qui occupe le 39e rang au monde.

Le match s’est conclu sur une balle trop longue de Ruud.

Brooksby a dominé 9-4 pour les bris et 50-33 pour les coups gagnants.

« J’étais frustré, car je n’étais pas capable de conclure cette rencontre [contre Ruud], donc mon approche a été légèrement altérée, a confié Brooksby, 39e joueur mondial, qui a bu quelques gorgées de saumure de cornichons au quatrième set au Rod Laver Arena. Tu es parfois confronté à ce genre de situations pendant un match. La plus grande question c’est : comment vas-tu réagir ? Je me suis dit de tout réinitialiser. »

Au troisième tour, Brooksby sera confronté à son compatriote Tommy Paul, 35e à l’ATP.

Il rejoindra également au troisième tour ses compatriotes Michael Mmoh, Ben Shelton et J. J. Wolf, qui ont tous triomphé jeudi. Ceux-ci ont s’ajoutent à McDonald, Frances Tiafoe (no 16) et Sebastian Korda (no 29), qui ont gagné mercredi. L’Américain le mieux classé, Taylor Fritz, est cependant exclu de ce groupe après avoir baissé pavillon 6-7 (4), 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 6-2 devant le favori local, la 113e raquette mondiale Alexei Popyrin.

Néanmoins, c’est la première fois que huit représentants américains accèdent au troisième tour des Internationaux d’Australie depuis 1996.

On a par ailleurs appris que blessé à la hanche gauche, Nadal pourrait avoir besoin de six à huit semaines pour récupérer.

Âgé de 36 ans, l’Espagnol va rentrer chez lui pour prendre du repos.

Nadal a perdu sept de ses neuf derniers matchs.

Sabalenka, toujours invaincue

PHOTO DITA ALANGKARA, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

Chez les dames, Aryna Sabalenka a remporté un sixième match de suite, battant l’Américaine Shelby Rogers 6-3 et 6-1 pour accéder à la troisième ronde.

Cinquième tête de série, Sabalenka a débuté l’année en étant couronnée à Adélaïde.

Sabalenka a effacé un retard de 3-1 au premier set, terminant le match avec 32 coups gagnants, contre 17 pour Rogers.

Elle aura comme prochaine rivale Lauren Davis ou Elise Mertens.

Davis a remporté le tournoi de Hobart la semaine dernière.

Sabalenka a atteint le troisième tour à Melbourne pour une troisième année de suite.

Tête de série numéro 9, Veronika Kudermetova a été surprise 6-4, 2-6 et 6-2 par l’Américaine Katie Volnyets, une qualifiée de 21 ans.

Enfin, la 19e tête de série Ekaterina Alexandrova a évincé Taylor Townsend 1-6, 6-2, 6-3.