Internationaux d’Australie

Cinq joueurs à suivre

Une nouvelle année, un nouveau déchirement. Les analystes vacillent entre l’idée de parler d’une nouvelle ère ou de laisser une énième dernière chance aux membres du Big Three, dorénavant le Big Two. L’an passé, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont gagné trois des quatre tournois du Grand Chelem. Cette saison sera le début de la fin ou l’éternel recommencement.