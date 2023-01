PHOTO NG HAN GUAN, ASSOCIATED PRESS

Bianca Andreescu et Denis Shapovalov réussissent leur entrée

(Melbourne) Bianca Andreescu et son compatriote canadien Denis Shapovalov ont remporté leur premier match aux Internationaux d’Australie, lundi.

La Presse Canadienne

Andreescu a vaincu la Tchèque Marie Bouzkova 6-2, 6-4, tandis que Shapovalov est venu à bout du Serbe Dusan Lajovic 6-4, 4-6, 6-4, 6-1.

Il s’agissait pour Andreescu d’un retour à Melbourne. Elle avait raté le tournoi de l’an dernier.

PHOTO NG HAN GUAN, ASSOCIATED PRESS Marie Bouzkova

L’Ontarienne n’a eu besoin que d’une heure et 41 minutes pour venir à bout de la joueuse de 24 ans originaire de Prague, qui était 25e tête de série.

Andreescu a remporté 74 % des points sur son premier service, comparativement à 60 % pour son adversaire. Elle a également réussi les trois seuls bris de service du match.

Shapovalov a dû travailler un peu plus fort et a eu besoin de deux heures et 23 minutes pour battre Lajovic.

PHOTO NG HAN GUAN, ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

L’Ontarien âgé de 23 ans a réussi 16 as, mais a commis sept doubles fautes. Shapovalov, 20e tête de série, a martelé 52 coups gagnants contre 39 fautes directes.

Pour sa part, Lajovic, 81e raquette mondiale, il a réussi seulement 17 coups gagnants et a commis 23 fautes directes. Lajovic a remporté seulement 68 % des points disputés sur sa première balle de service, contre 82 % pour Shapovalov.

Plus tard dans la journée, Rebecca Marino fera son entrée chez les dames, tandis que Félix Auger-Aliassime avait rendez-vous avec son compatriote Vasek Pospisil.