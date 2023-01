(Sydney) Les représentants des États-Unis ont remporté la première édition de la Coupe United à la suite d’une performance à la fois convaincante et dominante contre les porte-couleurs de l’Italie en finale de ce tournoi de tennis mixte, dimanche à Sydney, en Australie.

Associated Press

Neuvième joueur mondial, Taylor Fritz a procuré aux États-Unis une insurmontable avance de 3-0 dans le duel lorsqu’il a difficilement défait Matteo Berrettini, un ancien finaliste à Wimbledon, 7-6 (4), 7-6 (6).

Fritz, champion en titre du Masters 1000 d’Indian Wells, n’a pas réussi à convertir une seule de ses neuf chances de bris durant le match. Toutefois, il n’a fait face à aucune balle de bris et il s’est montré le plus régulier des deux joueurs lors des deux bris d’égalité.

Après avoir concrétisé la victoire des États-Unis, sur le court de l’Aréna Ken Rosewall, Fritz a rapidement été encerclé par ses coéquipières et coéquipiers, au comble du bonheur.

« Nous sommes arrivés avec de grands espoirs avant le début du tournoi, et j’étais vraiment heureux de me retrouver dans la position où je pouvais concrétiser le triomphe. Et les émotions quand vous gagnez et que tout le monde se précipite vers vous, c’est fantastique », a décrit Fritz.

Jessica Pegula avait lancé les États-Unis sur la bonne voie en prenant la mesure de Martina Trevisan, 6-4, 6-2 lors du premier match de la finale. Pour Pegula, il s’agissait d’une autre solide prestation, elle qui avait vaincu la Polonaise Iga Swiatek, première joueuse mondiale, vendredi.

Frances Tiafoe a doublé l’avance des États-Unis lorsque Lorenzo Musetti a dû se retirer à cause d’une blessure à une épaule après avoir perdu la manche initiale 6-2.

Après le triomphe de Fritz, et dans une confrontation qui n’avait plus aucune incidence sur l’issue finale du tournoi, Madison Keys a vaincu Lucia Bronzetti 6-3, 6-2.

Les États-Unis étaient perçus parmi les favoris de ce tournoi qui réunissait 18 nations en raison de la présence de quatre porte-couleurs tous classés parmi le top 20 en simple féminin et en simple masculin.

Avant de jouer la finale contre l’Italie, les États-Unis n’avaient perdu que deux matchs au fil de leurs confrontations contre la République tchèque, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Pologne.

Pegula s’était inclinée face à la Tchèque Petra Kvitova lors du tout premier match du tournoi, tandis que le Britannique Cameron Norrie avait battu Fritz en trois manches, le 4 janvier.

Champion de la Coupe ATP en 2022, un tournoi masculin par équipe tenu au même moment de l’année calendaire, le Canada n’a pas participé à la Coupe United. Cet évènement a remplacé la Coupe ATP cette année.