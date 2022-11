Denis Shapovalov peut enfin souffler. Après deux défaites en simple contre l’Allemagne et l’Italie, l’Ontarien a placé son équipe dans une position enviable en finale de la Coupe Davis, dimanche, en battant l'Australien Thanasi Kokkinakis en deux manches de 6-2 et 6-4.

Le début du tournoi avait été frustrant pour Shapovalov. Il avait disputé deux matchs de qualité contre Jan-Lennard Struff et Lorenzo Sonego, mais il avait été incapable de faire la différence avec la magie qu’on lui connaît.

Le gaucher gardait sans doute le meilleur pour la fin. Le Shapovalov des beaux jours s’est finalement pointé à Malaga, juste à temps pour son match le plus décisif du tournoi.

Il avait rendez-vous avec la 95e raquette mondiale et Shapo l’a malmené du début à la fin.

PHOTO JON NAZCA, REUTERS Thanasi Kokkinakis

Le Canadien de 23 ans a entamé le match avec des jeux d’éclat en retour et au service. Rapidement, il a compris que c’est en laissant Kokkinakis se tirer dans le pied qu’il allait prendre avantage. Plus habile en double, l’Australien n’a jamais été dans le coup. Il a accumulé les fautes directes pendant que Shapovalov s’amusait à retourner toutes ses balles avec aisance et doigté. Kokkinakis a enregistré plus du double des fautes directes de son adversaire au premier set, se concluant 6-2 à l’avantage du Canadien.

De plus en plus de « Let’s go Shapo » se faisaient entendre à mesure que le match progressait et que le favori de la foule prenait ses aises pour la première fois du tournoi. Shapovalov jouait de manière inspirée. Il s’est même permis quelques revers sautés en croisé et en parallèle comme seul lui sait les faire. Kokkinakis s’est maintenu en vie grâce à ses premières balles, mais le Canadien était en mission.

Il a conclu le match grâce à un énorme service sur le T que son rival n’a pu ramener. Il s’est jeté dans les bras de Vasek Pospisil après le match et tout le banc était en liesse, parce que le Canada n’est plus qu’à une victoire de remporter la Coupe Davis.