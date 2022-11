Coupe Davis

Le Canada accède aux demi-finales

(Málaga) Ça continue ! Le Canada accède aux demi-finales de la Coupe Davis grâce à une victoire en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-3 dans le match décisif en double face à l’Allemagne. Denis Shapovalov et Vasek Pospisil faisaient face à Tim Puetz et Kevin Krawietz.