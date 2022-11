Tous les espoirs du Canada reposaient sur les épaules de Félix Auger-Aliassime, samedi à la Coupe Davis, après la défaite de son compatriote Denis Shapovalov quelques heures auparavant. Le Québécois a assuré grâce à un gain de 6-3 et 6-4 face à Lorenzo Musetti dans un match sans lendemain.

Ce n’est pas par faute d’avoir essayé que Denis Shapovalov a perdu son deuxième match de simple du tournoi. Lorenzo Sonego s’est levé au bon moment et a eu raison du Canadien dans un match marathon de 7-6, 6-7 et 6-4.

Pendant près de 3 h 15, Shapovalov et Sonego se sont livré une chaude lutte en demi-finale de la Coupe Davis.

PHOTO JON NAZCA, REUTERS Denis Shapovalov et Lorenzo Sonego

Si le Canadien est parti en lion, l’Italien ne s’est jamais laissé faire. Les deux joueurs ont excellé au service, en retour et au filet. Un match âprement disputé, comme c’est souvent le cas en Coupe Davis.

Si Sonego, 45e raquette mondiale, a enlevé la première manche, Shapo est revenu de l’arrière pour servir à l’Italien sa propre médecine. Chaque bris d’égalité s’est joué sur un fil et peu de détails auront fait la différence.

C’est la troisième manche qui aura été fatale pour Shapovalov, alors que son service l’a lâché pour la première fois du match, dans le jeu le plus important. Alors qu’il luttait pour sa survie à 4-5, il a commis une double faute pour offrir le match à son adversaire.

Il s’agit du deuxième revers de Shapovalov dans le tournoi après sa défaite d’entrée de jeu face Jan-Lennard Struff.

Auger-Aliassime trop fort pour Musetti

L’autre Lorenzo, Musetti cette fois-ci, pouvait fermer les livres et envoyer l’Italie en finale. Il avait toutefois tout un défi devant lui. Félix Auger-Aliassime, sixième raquette mondiale, est arrivé sur le court central avec du feu dans les yeux. Dès le départ, l’Italien de vingt ans a semblé déstabilisé. Les frappes létales du Québécois lui ont donné beaucoup de fil à retordre, que ce soit au service ou avec son fameux coup droit.

Musetti, qui représente l’un des plus beaux espoirs du tennis masculin, a encore des croûtes à manger pour rejoindre un joueur de la trempe de FAA. L’Italien était désorienté, à court et à bout de ressources. Il a perdu patience à plusieurs reprises.

Auger-Aliassime a imposé son rythme et n’a jamais été réellement inquiété. Il a terminé le match avec 12 as et un impressionnant ratio de 91 % de points gagnés sur première balle. Il a connu plus de ratés sur son deuxième service, ce qui a permis à son adversaire de revenir plus fort en début de deuxième manche, mais les attaques dévastatrices du Québécois ont eu raison de Musetti.

L’équipe qui gagnera le duel en double obtiendra son billet pour affronter l’Australie en finale, dimanche.