(Málaga) Borna Coric a vaincu Roberto Bautista Agut 6-4 et 7-6 (4), mercredi, donnant à la Croatie une avance de 1-0 contre l’Espagne à la Coupe Davis, en quarts de finale.

Associated Press

Coric a scellé le gain à sa troisième balle de match, avec un 12e as.

Le résultat a bien sûr été décevant pour la foule partisane de Malaga.

« J’aime les grandes occasions et les grandes foules, a dit Coric, au sujet des 7500 bruyants supporters. Ça me donne une motivation de plus. »

La Croatie s’est approchée à une victoire d’une sixième demi-finale de la Coupe Davis.

« Je me sentais très bien au service et je pense que cela a fait la différence », a déclaré Coric.

Marin Cilic, champion à Flushing Meadows en 2014, peut amener les siens en demi-finale en battant Pablo Carreno Busta.

La nation gagnante y affrontera l’Australie.

Coric et Cilic faisaient partie des Croates qui ont remporté le deuxième titre du pays à la Coupe Davis, en 2018.

L’Espagne est à la recherche d’un septième trophée de la Coupe Davis.

Les autres quarts de finale auront lieu jeudi : le Canada jouera contre l’Allemagne, tandis que les États-Unis vont se mesurer à l’Italie.

Les demi-finales seront présentées vendredi et samedi, en vue d’un rendez-vous au sommet dimanche.