(Turin) Andrey Rublev a trimé dur avant de venir à bout de son compatriote Daniil Medvedev 6-7 (7), 6-3 et 7-6 (7) en phase de groupes des Finales de l’ATP, lundi matin.

La Presse Canadienne

Rublev, la sixième tête de série, a ainsi rétréci l’écart à 4-2 en carrière contre Medvedev, la quatrième tête de série, dans le cadre de ce duel du groupe Rouge présenté au Pala Alpitour de Turin.

Les deux tennismen se connaissent bien, et ç’a paru dans leur jeu. Les erreurs ont été limitées au minimum — ils se sont échangé une double faute chacun, et ont totalisé trois fautes directes seulement — au cours de ce match-marathon qui s’est conclu au bout de deux heures et 31 minutes.

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Rublev n’a converti qu’une seule de ses quatre balles de bris face à Medvedev, et il n’a concédé qu’un seul bris en deux occasions à son adversaire. De plus, Medvedev a réussi un total de 19 coups gagnants, contre 13 pour le Russe âgé de 25 ans.

Mais qu’à cela ne tienne, Rublev est parvenu à tirer son épingle du jeu pour se hisser provisoirement en tête de son groupe.

Par ailleurs, la deuxième tête de série, Stefanos Tsitsipas, affrontera le Serbe Novak Djokovic un peu plus tard aujourd’hui.