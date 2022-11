(Glasgow) Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Leylah Annie Fernandez. La Québécoise s’est inclinée 6-0, 7-5 devant Belinda Bencic vendredi, procurant du même coup une avance insurmontable de 2-0 à la Suisse contre le Canada en phase de groupes de la Coupe Billie Jean King.

La Presse Canadienne

En conséquence, la Suisse s’est qualifiée pour les demi-finales de la compétition par équipes de tennis féminin. Elle y affrontera le pays gagnant du duel entre les États-Unis et la République tchèque. Pour sa part, le Canada est éliminé.

Il faut dire que la commande était lourde pour la Lavalloise âgée de 20 ans, qui disputait le deuxième match de simple du jour. Elle affrontait tout de même la meilleure joueuse de l’équipe suisse en Bencic, 12e mondiale.

Bencic s’est d’ailleurs adjugé la première manche en 25 minutes, et a gagné les sept premiers jeux du match pour rapidement prendre les commandes 6-0, 1-0.

Un début de match qui n’était pas sans rappeler celui de Fernandez la veille, alors qu’elle avait carrément humilié l’Italienne Martina Trevisan 6-0, 6-0 en 44 petites minutes.

Fernandez, 40e raquette mondiale, s’est finalement mise en branle lors du huitième jeu du match en réalisant le bris, son premier du match, puis les deux joueuses ont conservé leur service pour se retrouver à égalité 4-4 en deuxième manche. Elles se sont ensuite échangé trois bris consécutifs favorisant Bencic 6-5.

La joueuse âgée de 25 ans a finalement scellé l’issue de la rencontre dès son jeu suivant au service, au bout d’une heure et 29 minutes de jeu.

Fernandez est retournée sur le court en fin de journée avec sa coéquipière Gabriela Dabrowski pour un match de doubles les opposant à Jil Teichmann et Simona Waltert. Un affrontement sans véritable signification, qu’elles ont néanmoins remporté 6-2, 6-1.

Un match en dents de scie

Un peu plus tôt dans la journée, Bianca Andreescu n’a pu orchestrer de remontée irrésistible, en route vers une défaite de 2-6, 6-3 et 6-4 contre Viktorija Golubic. La Suisse avait alors pris les commandes du duel 1-0.

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu

« Je me suis bien battue, mais elle jouait de manière incroyable. J’ai été l’agresseuse au premier set, puis elle est sortie en feu aux deuxième et troisième sets. […] J’avais l’impression que je devais en faire plus, mais lorsque j’essayais d’en faire plus, elle ripostait sans broncher. Ç’a été une journée en dents de scie. J’aurais pu jouer mieux, mais au moins je me suis bien battue », a déclaré Andreescu en visioconférence d’après-match.

« C’est décevant (comme résultat), mais c’est ça qui est ça », a-t-elle ajouté.

Andreescu, 45e joueuse mondiale, avait commencé le match du bon pied, sauf qu’elle n’a pu maintenir son niveau de jeu par la suite contre la 77e raquette au monde et s’est mise à commettre beaucoup de fautes directes en coup droit. Le match présenté à l’Emirates Arena de Glasgow s’est terminé après deux heures et huit minutes de jeu.

L’état de santé de la championne des Internationaux des États-Unis en 2019 pourrait être une source de préoccupation, puisqu’elle a demandé l’intervention de la thérapeute pour recevoir un traitement à la cuisse droite alors qu’elle tirait de l’arrière 2-5 en troisième manche.

PHOTO ED SYKES, ACTION IMAGES FOURNIE PAR REUTERS Bianca Andreescu

Cette pause a semblé offrir un léger électrochoc à la Canadienne, qui a immédiatement ravi le service de Golubic pour rétrécir l’écart à 3-5. Andreescu a ensuite gagné son point au service, mais sa rivale âgée de 30 ans a scellé l’issue de la rencontre dès le jeu suivant pour procurer la victoire à la Suisse.

Andreescu n’a donc pu reproduire sa performance de la veille, alors qu’elle avait été confrontée à une balle de manche en retard 2-5 au premier set, avant de l’emporter 7-6 (3), 6-3 contre l’Italienne Elisabetta Cocciaretto.

Le Canada avait disposé de l’Italie 3-0 la veille dans le cadre de son premier match de la phase de groupes à la Coupe Billie Jean King, un tournoi par équipes de tennis féminin.