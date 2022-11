PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS

Andreescu s’incline et le Canada tire de l’arrière 1-0 contre la Suisse

(Glasgow) Cette fois-ci, Bianca Andreescu n’a pu orchestrer de remontée irrésistible. Viktorija Golubic a pris la mesure de l’Ontarienne 2-6, 6-3 et 6-4 pour procurer les devants 1-0 à la Suisse contre le Canada dans ce duel de la phase de groupes à la Coupe Billie Jean King, vendredi.

La Presse Canadienne

Andreescu, 45e joueuse mondiale, avait commencé le match du bon pied, sauf qu’elle n’a pu maintenir son niveau de jeu par la suite contre la 77e raquette au monde et s’est mise à commettre beaucoup de fautes directes en coup droit. Le match présenté à l’Emirates Arena de Glasgow s’est terminé après deux heures et huit minutes de jeu.

L’état de santé de la championne des Internationaux des États-Unis en 2019 pourrait être une source de préoccupation, puisqu’elle a demandé l’intervention de la thérapeute pour recevoir un traitement à la cuisse droite alors qu’elle tirait de l’arrière 2-5 en troisième manche.

PHOTO ED SYKES, ACTION IMAGES FOURNIE PAR REUTERS Bianca Andreescu

Cette pause a semblé offrir un léger électrochoc à la Canadienne, qui a immédiatement ravi le service de Golubic pour rétrécir l’écart à 3-5. Andreescu a ensuite gagné son point au service, mais sa rivale âgée de 30 ans a scellé l’issue de la rencontre dès le jeu suivant pour procurer la victoire à la Suisse.

Andreescu n’a donc pu reproduire sa performance de la veille, alors qu’elle avait été confrontée à une balle de manche en retard 2-5 au premier set, avant de l’emporter 7-6 (3), 6-3 contre l’Italienne Elisabetta Cocciaretto.

« J’aime tirer de l’arrière, car ça me force à hausser mon niveau de jeu. Il y a une espèce de déclic qui se produit dans ma tête et je deviens soudainement beaucoup plus agressive. Donc, oui, c’était bien », avait-elle reconnu en visioconférence d’après-match jeudi.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez, 40e au monde, aura une lourde commande à remplir si elle souhaite créer l’égalité dans ce duel au meilleur des trois matchs un peu plus tard aujourd’hui. La Lavalloise âgée de 20 ans croisera le fer avec la Suissesse la mieux classée de son équipe en vertu de son 12e rang mondial, Belinda Bencic.

Ce duel sera suivi du double opposant l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et Fernandez aux Suissesses Golubic et Bencic.

Le Canada avait disposé de l’Italie 3-0 la veille dans le cadre de son premier match de la phase de groupes à la Coupe Billie Jean King, un tournoi par équipes de tennis féminin.