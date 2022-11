PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS

(Fort Worth) Aryna Sabalenka (N.7) a fait sa part de travail, en battant 6-3, 7-5 Jessica Pegula (N.3), vendredi à Fort Worth (Texas), mais doit attendre le résultat de l’autre match du groupe pour savoir si elle accèdera en demi-finale du Masters WTA.

Agence France-Presse

Seule une victoire en deux sets secs d’Ons Jabeur (N.2) aux dépens de Maria Sakkari (N.5) la priverait d’une qualification.

« C’est une joueuse incroyable et elle m’a fait vraiment travailler ce soir », a déclaré Sabalenka après-coup sur le court. « Je suis juste heureuse d’avoir pu rester très concentrée du début à la fin et d’avoir pu gagner ce match en deux sets. »

Sabalenka, qui mène désormais 4 victoires à 1 dans leurs confrontations, a été dominatrice d’entrée, en prenant le service de Pegula, trop friable au service (4 doubles fautes). Et comme elle a été efficace sur le sien (5 as), c’est tout logiquement qu’elle a empoché la première manche.

Le deuxième set fut plus serré, car si la Bélarusse de 24 ans a encore brisé la première, l’Américaine de 28 ans a su effacer ce retard en profitant à son tour de la fébrilité passagère de la Bélarusse, elle aussi plombée par trop de doubles fautes (7).

Sabalenka, toujours en quête d’un premier titre en 2022, qui serait le 12e de sa carrière et de surcroit le plus prestigieux, pour sa deuxième participation à cette épreuve, a néanmoins su remettre la pression sur son adversaire, pour s’emparer de son service et mener 5-3.

Mais c’était sans compter sur Pegula, qui a dû sa présence dans le Texas à son triomphe au WTA 1000 de Guadalajara mi-octobre, et a su réagir en lâchant ses coups pour débreaker.

Sabalenka a alors su remettre un coup de collier au 12e jeu et en a fini en 1 h 32, récompensée par son agressivité (19 coups gagnants contre 12).