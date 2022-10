Il respire la confiance. Il excelle dans tous les aspects du jeu. Et il gagne, encore et encore. Félix Auger-Aliassime a décroché son troisième titre en trois semaines et sa 13e victoire consécutive, dimanche, au tournoi de Bâle.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Au lendemain de son gain face au numéro 1 mondial, Auger-Aliassime est apparu tout aussi gonflé à bloc qu’il l’est depuis trois semaines pour vaincre le jeune Danois Holger Rune en deux manches de 6-3 et 7-5.

C’est à se demander qui pourra bien arrêter le Québécois d’ici la fin de la saison. Personne n’y est arrivé à Florence, puis à Anvers. Voilà qu’il refait le coup en Suisse. À croire que la fatigue ne l’atteint pas.

PHOTO ARND WIEGMANN, REUTERS Félix Auger-Aliassime

Fidèle à ses habitudes, le jeune homme de 22 ans a rapidement brillé au service. Rune, 19 ans, a toutefois lui aussi montré son savoir-faire sur ce plan.

Combatif, le Danois a fait belle figure en première manche devant un Auger-Aliassime tout de même supérieur. Explosif et excellent au filet, ce dernier a eu le dessus dans un premier set qui n’a duré que 34 minutes.

La deuxième manche s’est avérée beaucoup plus serrée, jusqu’à la toute fin. Rune a mis de la pression sur le Québécois, qui a semblé montrer quelques signes de fatigue. Rien pour l’empêcher de l’emporter.

Au service à 5-5, Rune s’est fait jouer quelques tours par Auger-Aliassime. La frustration a commencé à s’emparer du Danois ; il a donné quelques coups de raquette par terre après avoir échappé un point. FAA l’a néanmoins brisé, avant de remporter le dernier jeu pour mettre fin au duel.