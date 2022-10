Félix Auger-Aliassime est en état de grâce. Le Québécois a disposé aisément de Carlos Alcaraz, le numéro un mondial, en deux manches de 6-3 et 6-2 pour accéder à la finale du tournoi de Bâle, une troisième en autant de semaines.

Nicholas Richard La Presse

Le Québécois a ainsi porté sa séquence de victoires consécutives à 12. Tôt dans le match, Auger-Aliassime a imposé son rythme. Si ces deux jeunes joueurs ont parmi les meilleurs coups droits du circuit, Auger-Aliassime a fait la différence grâce à son service ravageur.

En revanche, le plus récent gagnant des Internationaux des États-Unis a semblé dépourvu et à bout de ressources à plus d’une reprise. Des doubles fautes, des amortis mal-maîtrisés et un manque d’explosivité à certains moments cruciaux.

Néanmoins, avec la qualité du jeu de Auger-Aliassime, il aurait battu n’importe qui. Ses décisions étaient à point et rarement il a été aussi combattif.

Il a sorti plusieurs lapins de son chapeau, comme un immense revers en parallèle en retour de service pour aller chercher le premier bris de la deuxième manche.

Alcaraz était déboussolé et Auger-Aliassime était intraitable. C’est lui qui a joué comme le meilleur joueur au monde lors de cette demi-finale.

Il s’agit de la troisième victoire en autant de matchs du Québécois contre l’Espagnol.

