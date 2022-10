PHOTO GREGORY BULL, ASSOCIATED PRESS

(San Diego) Donna Vekic (77e mondiale) affrontera la no 1, Iga Swiatek, en finale du tournoi WTA de San Diego, dimanche après-midi, après sa victoire 6-4, 4-6, 7-6 (7/2) contre l’Américaine Danielle Collins (19e) à la mi-journée.

Agence France-Presse

La Croate était pourtant menée 4-2 dans la troisième manche samedi soir, quand leur demi-finale a été une énième fois interrompue par la pluie, obligeant les organisateurs à en reporter la fin.

Mais elle a su débreaker dès la reprise de la rencontre, avant d’enfoncer le clou dans le jeu décisif pour s’offrir sa première finale de la saison.

Âgée de 26 ans, Vekic tentera d’ajouter un quatrième titre à son palmarès après ceux remportés à Kuala Lumpur (2014), Nottingham (2017) et Courmayeur (2021). Mais elle ne partira évidemment pas favorite face à Swiatek, lauréate de Roland-Garros et de l’Omnium des États-Unis, qui avait écarté Jessica Pegula (6e) en trois manches samedi, 4-6, 6-2, 6-2.

La Polonaise, qui mène 2-0 dans leurs confrontations, enregistrait là sa 63e victoire de la saison, égalant le total de l’Allemande Angelique Kerber en 2016, mais restant encore loin du record de 78 succès glanés par Serena Williams en 2013.

L’actuelle meilleure joueuse du monde tentera de remporter un 8e titre pour sa neuvième finale de la saison, qui serait le 11e de sa carrière. Outre les deux Grands Chelems empochés à Paris et New York, elle s’est aussi imposée cette année à Doha, Indian Wells, Miami, Rome et Stuttgart.

Mais la joueuse de 21 ans a perdu sa dernière finale, à Ostrava la semaine passée.