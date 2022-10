(Florence) Félix Auger-Aliassime a décroché son billet pour les demi-finales de l’Omnium Firenze grâce à un gain de 6-3, 6-4 aux dépens de Brandon Nakashima, vendredi.

La Presse Canadienne

Le Québécois a réussi sept as et a remporté 90 % des échanges quand sa première balle a été en jeu lors du service. Le duel s’est conclu après une heure et 29 minutes de jeu.

L’athlète de 22 ans a aussi sauvé deux des trois balles de bris auxquelles il a fait face.

Auger-Aliassime, première tête de série, affrontera la troisième tête de série, Lorenzo Musetti, en demi-finale, samedi.

Après avoir bénéficié d’un laissez-passer lors du premier tour, Auger-Aliassime a pris la mesure de l’Allemand Oscar Otte en trois manches, jeudi, avant de croiser le fer avec Nakashima.

Auger-Aliassime, 13e raquette mondiale, prendra part à sa cinquième demi-finale sur le circuit de l’ATP cette saison.