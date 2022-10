(San Diego) Si Bianca Andreescu avait besoin d’une étincelle pour mettre le feu aux poudres de son retour vers les sommets du classement au tennis féminin, elle l’a peut-être trouvée tard lundi soir, alors qu’elle a éliminé la Russe Liudmila Samsonova à l’Omnium de San Diego.

La Presse Canadienne

La Canadienne de 22 ans a surpris Samsonova, tout feu tout flamme par les temps qui courent, 7-6 (1), 4-6, 6-2 au premier tour du tournoi, aux termes d’un match marathon de 2 h 38.

Samsonova, 23 ans, occupe actuellement le 23e rang au classement de la WTA et vient de remporter trois titres de la WTA en deux mois. Elle était l’une des têtes d’Affiche de la compétition, la première tenue à San Diego depuis 2015, mais en a eu plein les mains avec la 57e raquette mondiale.

Si Samsonova a réussi plus d’as qu’Andreescu (10 contre trois), l’Ontarienne a connu plus de succès sur ses premières balles de service et les bris.

Andreescu disputera les huitièmes de finale mercredi, face à la gagnante du duel opposant la Montréalaise Leylah Fernandez et la huitième tête de série, la Russe Daria Kasatkina.

En double, l’Ontarienne Carol Zhao et la Britanno-Colombienne Rebecca Marino feront face à Sofia Kenin et Samsonova en huitièmes de finale.

La deuxième paire formée de l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et de la Mexicaine Giuliana Olmos affrontera quant à elle les Américaines Sabrina Santamaria et Kaitlyn Christian.