(San Diego) La Lavalloise Leylah Fernandez a été battue au premier tour à l’Omnium de San Diego, mardi, s’inclinant 6-2 et 6-2 contre Daria Kasatkina, huitième tête de série.

La Presse Canadienne

Kasatkina a été expéditive. Le duel s’est conclu après seulement 59 minutes de jeu.

La Russe avait aussi défait la Canadienne à Rome, en mai.

Mardi, Kasatkina a prévalu 5-1 pour les bris contre Fernandez, 39e au monde.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Leylah Fernandez

Donna Vekic, Sloane Stephens et Karolina Pliskova ont aussi été parmi les gagnantes de la journée.

La Canadienne Bianca Andreescu a sa place au deuxième tour. Elle y jouera contre Robin Montgomery ou Coco Gauff, sixième tête d’affiche.

La Canadienne de 22 ans a surpris Liudmila Samsonova, tout feu tout flamme par les temps qui courent, 7-6 (1), 4-6, 6-2 au premier tour du tournoi, aux termes d’un match marathon de 2 h 38.

Samsonova, 23 ans, occupe actuellement le 23e rang au classement de la WTA et vient de remporter trois titres de la WTA en deux mois. Elle était l’une des têtes d’Affiche de la compétition, la première tenue à San Diego depuis 2015, mais en a eu plein les mains avec la 57e raquette mondiale.

Si Samsonova a réussi plus d’as qu’Andreescu (10 contre trois), l’Ontarienne a connu plus de succès sur ses premières balles de service et les bris.

Si Andreescu atteignait les quarts de finale, elle pourrait être confrontée à la favorite Iga Swiatek.

En double, la paire canadienne de Rebecca Marino et Carol Zhao a baissé pavillon 6-2, 6-4 aux mains de Sofia Kenin et Liudmila Samsonova, en huitièmes de finale.

Plus tard mardi, les deuxièmes têtes de séries, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos croiseront le fer avec Sabrina Santamaria et Kaitlyn Christian.

Il s’agit du premier tournoi de la WTA à San Diego depuis 2015.