(Ostrava) La numéro 1 mondiale Iga Swiatek s’est qualifiée vendredi pour sa dixième demi-finale de l’année 2022 au tournoi WTA d’Ostrava, en battant l’Américaine Caty McNally (151e) en deux manches de 6-4, 6-4.

Agence France-Presse

La Polonaise de 21 ans, sacrée à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis cette année, en est à 59 victoires contre seulement 7 défaites cette saison.

Elle n’est plus qu’à une victoire du record de la Danoise Caroline Wozniacki qui s’était imposée à soixante reprises, en simple, lors de la saison 2017.

« Ça a été un match très physique. Au début du second set, j’ai senti que mon niveau d’énergie avait baissé », a reconnu Swiatek après la rencontre. « Mais j’ai pu récupérer et utiliser mon expérience dans les moments importants, car Caty a très bien joué ».

Swiatek et McNally ont remporté ensemble le double à Roland-Garros en 2018.

« Tactiquement, c’était un match plus facile à préparer, car je connais son jeu », a continué la Polonaise, tête de série N.1. « Mais beaucoup de temps s’est écoulé depuis notre dernière rencontre. Je savais qu’elle avait fait des progrès et je me devais d’être prête ».

En demi-finale, Swiatek sera opposée à la Tchèque Tereza Martincova (78e) ou à la Russe Ekaterina Alexandrova (21e).