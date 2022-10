Après 21 ans à la direction de l’Omnium Banque Nationale, c’est officiel, Eugène Lapierre tire sa révérence. En partie du moins, puisqu’il restera à titre de consultant afin d’appuyer sa successeure, Valérie Tétreault.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La nouvelle, ébruitée en soirée mercredi, a été confirmée lors d’une conférence de presse officielle jeudi matin au stade IGA.

Lapierre désire maintenant s’investir davantage dans une cause importante à ses yeux, soit d’améliorer l’accès aux terrains de tennis au Québec. Il va aussi travailler à implanter une vision à long terme pour le tournoi de Montréal.

« Eugène Lapierre, un nom synonyme de tennis au Québec, au Canada et dans le monde entier depuis plus de trente ans, a annoncé qu’il souhaitait quitter son poste de directeur de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers à Montréal, explique le communiqué. Sous sa direction, le tournoi est devenu l’un des plus florissants du monde. M. Lapierre agira dorénavant à titre de conseiller spécial et se concentrera sur des projets spéciaux au Québec, notamment la promotion d’un meilleur accès à des courts de tennis à longueur d’année, une vision et un plan à long terme pour le tournoi de Montréal, tout en apportant son soutien à la nouvelle directrice du tournoi. »

Tétreault était jusqu’à jeudi matin directrice des communications chez Tennis Canada et analyste sportive à TVA Sports. L’ancienne joueuse de tennis professionnelle canadienne a été championne junior nationale à 18 ans, puis a atteint en 2009 le tableau principal des Internationaux des États-Unis, puis celui des Internationaux d’Australie en 2010. Elle s’est jointe aux communications de Tennis Canada en 2011.

Eugène Lapierre gravite dans le milieu du tennis depuis son enfance. En 2001, à quelques mois de la tenue des Internationaux du Canada, il est devenu le directeur du tournoi de Montréal, remplaçant Richard Legendre, qui s’était lancé en politique.

Il avait préalablement occupé les postes de directeur du Challenger de Granby, de directeur des Internationaux de tennis junior du Canada à Repentigny et de directeur de la programmation de tennis et des Internationaux de tennis du Canada. Depuis 1999, il agissait également comme adjoint au directeur du tournoi.

Mais Eugène Lapierre ne s’est pas contenté de travailler dans le milieu du tennis. Parallèlement à son poste de directeur, il a été membre du conseil d’administration de la Ligue nationale d’improvisation, membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et de celui de la Fondation du Zoo de Granby. Il est également président du conseil d’administration du Centre de loisirs communautaires Lajeunesse à Montréal depuis 2013.

En 2009, Tourisme Montréal a remis à Eugène Lapierre le Grand Ulysse, prix récompensant l’organisateur de l’évènement attirant le plus de tourisme à Montréal.

Depuis 2001, l’Omnium Banque Nationale n’a cessé de gagner en popularité. Cette année, la vente de billets a été historique. En effet, 237 158 personnes ont assisté au tournoi et ont participé aux différentes activités organisées toute la semaine au stade IGA. Ce qui est environ 12 000 de plus que le record précédent, établi en 2019. Des résultats qui ont rendu M. Lapierre « très satisfait ».