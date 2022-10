La saison 2022 de tennis n’est pas encore tout à fait terminée, mais il est déjà possible de dresser un bilan. L’histoire s’est écrite cette année grâce à des surprises, des départs et des appréhensions qui se sont avérées.

Nicholas Richard La Presse

1– L’avenir, c’est maintenant

Qui aurait cru, en début de saison, que les deux personnes au sommet du classement mondial auraient 19 et 21 ans ? Carlos Alcaraz et Iga Świątek ont marqué au fer rouge cette saison où la compétition était plus forte que jamais. Même s’ils sortent à peine de l’adolescence, les deux athlètes ont prouvé qu’ils n’avaient pas hérité du trône par hasard ou par défaut. Alcaraz a remporté cinq titres, dont les Internationaux des États-Unis. Świątek a gagné six titres, dont le tournoi de Roland-Garros. Ils règnent sur la planète tennis et leur polyvalence ainsi que leur ténacité font en sorte qu’ils ont le potentiel pour dominer longtemps. Ils sont le nouveau visage du tennis.

2– Félix Auger-Aliassime : bien installé

PHOTO ANDREW BOYERS, ARCHIVES REUTERS Félix Auger-Aliassime

Il n’y a plus de doute : Félix Auger-Aliassime joue dans la cour des grands. Il a du potentiel, il est encore loin d’avoir atteint son plafond, mais déjà, il fait partie de l’élite de son sport. Ses allées et venues dans le top 10 ne sont plus que pacotilles. Il a le calibre pour y être et y rester. Il a même atteint le huitième rang mondial cette saison. Le Québécois a enfin mis la main sur son premier titre en carrière et il a chauffé certains des meilleurs joueurs au monde. Il a poussé à bout Daniil Medvedev à Melbourne, Novak Djokovic à Rome et Rafael Nadal à Roland-Garros. Il a aussi vaincu Alcaraz à la Coupe Davis et Djokovic à la Coupe Laver, de grands exploits. L’intérêt pour l’homme de 21 ans grandit à travers le monde et ses pairs le considèrent aussi comme l’un des plus beaux projets. Dans son cas, la question n’est plus de savoir s’il a ce qu’il faut pour atteindre le premier rang mondial et gagner un tournoi du Grand Chelem, mais plutôt quand ça arrivera.

3– Percer sur le tard, c’est possible

PHOTO PHILIP FONG, AGENCE FRANCE-PRESSE Caroline Garcia

Si les jeunes se font une place de plus en plus considérable, il est aussi vrai d’avancer que cette saison aura été le théâtre de belles révélations, surtout de joueuses vétéranes. Comme quoi il n’y a pas d’âge pour percer. Ons Jabeur, 28 ans, a grimpé au deuxième rang mondial en plus d’atteindre ses deux premières finales en tournoi du Grand Chelem à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis. Jessica Pegula s’est établie comme étant la meilleure joueuse en Amérique du Nord, elle aussi à 28 ans. Simona Halep a retrouvé son niveau d’antan et elle a ce qu’il faut pour rester dans le top 10 pour de bon à l’âge de 31 ans. Puis, la plus belle surprise de l’année, Caroline Garcia, a finalement percé à 28 ans en passant de joueuse méconnue à demi-finaliste en tournoi du Grand Chelem.

4– Les vieux routiers résistent

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

La plupart des observateurs prédisent la fin du Big Three depuis deux ou trois ans. Pourtant, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté trois des quatre tournois majeurs. Cet exploit était prévisible, puisqu’ils sont deux des plus grands joueurs de l’histoire et qu’ils continuent à travailler d’arrache-pied pour rester au sommet. D’un autre côté, Nadal souffre d’une grave blessure récurrente à un pied en plus d’avoir subi une blessure aux abdominaux. Djokovic a raté énormément d’action en raison des mesures sanitaires imposées par les tournois. Or, les deux ténors ont quand même remporté les tournois les plus importants en plus de consolider et conserver leur place dans le top 10.

5– Rien ne dure pour toujours

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Serena Williams

Toute bonne chose a une fin, diront certains. La saison 2022 aura marqué la fin pour certains des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis et des athlètes qui ont marqué à leur manière leur génération. Dans tous les cas, cinq joueurs ont fait leurs adieux au monde du tennis au grand désarroi des amateurs. Roger Federer, Serena Williams, Ashleigh Barty, Jo-Wilfried Tsonga et Juan Martin Del Potro ont tous accroché leur raquette au cours des derniers mois. Les retraites de Federer et de Williams ont sans doute été les plus émotives, mais aussi les plus attendues. Les deux sont âgés de 41 ans et tout le monde ou presque anticipait leur retraite. Leur niveau de jeu diminué et leurs blessures les ont peu poussés vers la porte de sortie, mais la manière dont ils se sont retirés marquera les esprits à jamais.