(Tel-Aviv) Le Serbe Novak Djokovic n’a pas fait de détail face à l’Espagnol Pablo Andujar, balayé 6-0, 6-3 en 1 heure et 27 minutes, jeudi au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Tel-Aviv.

Agence France-Presse

En sa qualité de tête de série N.1, Djokovic avait été exempté de premier tour.

En quart de finale, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem sera opposé au Canadien Vasek Pospisil (149e), qui s’est défait jeudi de l’Israélien Edan Leshem 6-3, 6-2.

Face au 115e joueur mondial, âgé de 36 ans, Djokovic a réussi un premier set expéditif, remporté 6-0 en 29 minutes. La seconde manche a été plus accrochée, le Serbe de 35 ans, actuel N.7 mondial, ayant laissé trois jeux à son adversaire qu’il avait rencontré et battu à deux reprises au cours de sa carrière.

« Ce premier match a débuté de manière parfaite pour moi. J’ai remporté sept jeux d’affilée », s’est félicité Djokovic, qui n’avait plus joué en Israël depuis une rencontre de Coupe Davis il y a seize ans.

S’il a en effet remporté facilement les sept premiers jeux, le huitième a duré plus de 20 minutes et a été remporté par Andujar. « C’était l’un des jeux les plus longs que j’aie joués dans ma vie », a avoué Djokovic. Et j’en ai joués beaucoup, beaucoup, dans ma vie…

Après son nouveau titre à Wimbledon en juillet, Novak Djokovic n’avait plus joué jusqu’à la Laver Cup, la semaine dernière à Londres.

Il avait dû faire l’impasse sur l’US Open (26 août-11 septembre) en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19.

Après Tel-Aviv, Djokovic souhaite disputer l’Open d’Astana, du 3 au 9 octobre au Kazakhstan, avant de défendre son titre aux Internationaux de Paris (31 octobre-6 novembre). Deux tournois où il devrait croiser Carlos Alcaraz, le N.1 mondial de 19 ans.

Mais le grand objectif de sa fin de saison reste l'International de fin d’année qui mettra aux prises les huit premiers du classement ATP, du 13 au 20 novembre à Turin.