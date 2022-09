(Paris) L’Estonienne Anett Kontaveit, à domicile, a franchi mardi soir le premier tour du tournoi WTA 250 de Tallinn, venant à bout de la résistance de la Chinoise Wang Xiyu 3-6, 6-2, 7-5 et surmontant une chute de concentration liée à une coupure de courant.

Agence France-Presse

Après avoir concédé la première manche, la tête de série N.1 du tournoi, retombée cette semaine à la 4e place du classement WTA, a renversé la situation et servait pour le gain du match à 3-6, 6-2, 5-2 avantage quand l’éclairage du Forus Sports Centre s’est éteint.

La très brève coupure de courant a déréglé l’Estonienne, qui a vu sa rivale revenir à sa hauteur.

L’incident est rare, mais s’est déjà produit cette saison, en mars, dans la troisième et dernière manche de la finale du tournoi WTA de Monterrey, au Mexique, avec des conséquences plus spectaculaires : la Colombienne Camila Osorio servait pour le gain du match quand, sur sa cinquième balle de match, son adversaire canadienne Leylah Fernandez avait demandé et obtenu une interruption de la rencontre, en se plaignant d’un problème d’éclairage.

Après un quart d’heure d’arrêt pour réparer la panne, la physionomie du match a basculé et Fernandez a remporté la finale.

Mardi soir, l’interruption de la lumière n’a fait que retarder de quelques jeux la victoire de Kontaveit, qui affrontera au deuxième tour la Tchèque Tereza Martincova.

C’est la première fois que la capitale estonienne accueille un tournoi WTA.