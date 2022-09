Roger Federer a eu une illustre carrière marquée par la conquête de 20 titres du Grand Chelem et un rôle d’ambassadeur unique pour son sport.

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Ce jour, et ce match, étaient inévitables pour Roger Federer, et pour le tennis, comme pour tout athlète, peu importe son sport.

Howard Fendrich Associated Press

Federer fera ses adieux au tennis vendredi soir en livrant un dernier duel avant de prendre sa retraite à l’âge de 41 ans, après une illustre carrière marquée par la conquête de 20 titres du Grand Chelem et un rôle d’ambassadeur unique pour son sport. Il doit participer à un match de double en compagnie de son éternel rival, Rafael Nadal, pour l’équipe européenne à la Coupe Laver. Ils affronteront Frances Tiafoe et Jack Sock, de l’équipe mondiale.

Lors de la présentation des joueurs de deux équipes qui précédait le premier match de simple dans cette compétition qui s’étalera sur trois jours à l’O2 Arena de Londres, Federer fut le dernier à sortir du tunnel pour se diriger vers le terrain peint en noir. Les amateurs de tennis qui ont été très bruyants pour Nadal, Noval Djokovic, Andy Murray et les autres ont augmenté d’un cran leurs cris afin d’exprimer leur appui et leur reconnaissance envers Federer. Ils lui ont d’ailleurs offert une ovation debout, et certains d’entre eux ont utilisé la caméra de leur téléphone intelligent pour immortaliser ce moment historique.

PHOTO ANDREW BOYERS, ACTION IMAGES VIA REUTERS Roger Federer et Rafael Nadal

Les spectateurs venaient de partout, la distance du trajet n’étant pas un enjeu, ni le coût pour assister à l’évènement.

Les adieux de Federer surviennent après ceux de Serena Williams, la détentrice de 23 titres du Grand Chelem en carrière, lors des Internationaux des États-Unis il y a trois semaines, après une défaite au troisième tour. Certains croient qu’on assiste à un véritable changement de la garde, après que le Suisse et l’Américaine eurent dominé leur sport pendant des décennies.

Cet évènement par équipes, qui en est à sa cinquième édition, a été créé par l’entreprise de gestion de Federer, et il mise sur un format différent de celui d’un tournoi régulier. Ainsi, même si le Suisse et Nadal triomphent en double, il n’y aura pas de match subséquent.

Federer s’est assuré qu’on comprenne que le genou droit auquel il a été opéré à trois reprises — la dernière s’est produite peu de temps après sa défaite en quarts de finale de Wimbledon en juillet 2021, qui sera en réalité son dernier match de simple officiel en carrière — n’est pas suffisamment rétabli pour lui permettre de poursuivre ses activités au-delà de vendredi soir.

Peu avant le début du premier match opposant le finaliste des Internationaux des États-Unis Casper Ruud et Sock, Federer s’est levé d’un canapé noir installé en bordure du terrain et s’est dirigé vers Ruud, lui donnant une tape sur l’épaule.

Ç’a semblé fouetter le Norvégien, qui est venu à bout de Sock 6-4, 5-7 et 10-7 pour procurer les devants à l’équipe européenne.

Le Grec Stefanos Tsitsipas a ensuite doublé l’avance des Européens en disposant facilement de l’Argentin Diego Schwartzman 6-2, 6-1 dans le deuxième match de simple de la journée.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Roger Federer et Stefanos Tsitsipas

Cette rencontre a brièvement été interrompue par un manifestant qui a mis le feu à son bras. L’homme, qui tenait un briquet et qui portait un chandail blanc sur lequel était écrit un message dénonçant l’utilisation des jets privés, a sauté sur le court et s’est assis près du filet. Il a éventuellement été évacué par des gardes de sécurité.

« Il est arrivé de nulle part… Je n’ai jamais vécu un incident semblable, a dit Tsitsipas, finaliste aux Internationaux de France en 2021. J’espère qu’il va s’en tirer. »

L’Australien Alex de Minaur a par la suite rétréci l’écart à 2-1, après avoir arraché une victoire de 5-7, 6-3 et 10-7 à l’Écossais Andy Murray.

Federer et Nadal fouleront le court un peu plus tard aujourd’hui.

De son côté, le Québécois Félix Auger-Aliassime devrait faire son entrée en scène dans cette compétition samedi, en simple.