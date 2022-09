On l’a aimé. Puis, il quitte. Il a suffi d’un coup droit gagnant de Jack Sock et c’en était fait de la carrière de Roger Federer. Même s’il a perdu son dernier match, tout le monde a gagné. Puis, les larmes ont coulé.

Nicholas Richard La Presse

Comme demain vient toujours un peu trop vite, la carrière de Federer qui s’est étalée sur 24 ans, a pris fin vendredi, à la Coupe Laver, à Londres, en s’inclinant 6-4, 6-7 et 9-11 alors qu’il jouait eun match de double avec Rafael Nadal contre Frances Tiafoe et Jack Sock.

Ultimement, dans le contexte, le résultat n’est qu’anecdotique. L’issue du match n’est qu’accessoire, que fantaisie. Federer avait donné rendez-vous aux amateurs pour une dernière fois, et comme des adieux qui se passent un peu trop bien, personne n’a été déçu.

Une soirée mémorable

Même s’il n’avait pas joué depuis un an et demi et que son genou gauche est encore extrêmement fragile, Federer tenait à conclure sa carrière dans le cadre du tournoi qu’il a créé en 2017.

C’était le Jour R. Celui de la retraite du grand Roger. « Je suis heureux, je ne suis pas triste », a-t-il dit pour rassurer les spectateurs à l’issue de sa rencontre.

Le match a commencé sous un tonnerre d’applaudissements et même s’il y avait quatre guerriers sur le terrain, tout le monde n’en avait que pour le Suisse de 41 ans. Même Novak Djokovic n’a pu s’empêcher de sortir son téléphone intelligent pour filmer l’entrée en scène de celui qu’il a affronté une cinquantaine de fois dans son dernier acte. Comme s’il était un partisan à nouveau.

C’est toutefois avec Nadal qu’il a décidé de partager le terrain. Des rivaux devenus amis. Des adversaires devenus légendaires.

Fedal. Comme un fait d’armes ou le plus important chapitre de l’histoire de ce sport.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Rafael Nadal et Roger Federer lors de leur match de double.

En début de match, alors que dans sa détente habituelle Federer semblait en parfait contrôle, c’est Nadal qui avait l’air de prendre le plus à cœur cet affrontement sans lendemain. Comme s’il voulait à tout prix que la carrière de son acolyte se termine sur une bonne note.

Sur un terrain complètement noir, comme un tableau sur le mur d’une classe, le duo était prêt à écrire la dernière page de leur histoire.

Comme dans ses belles années, Federer a offert des coups magistraux dont seul lui a le secret. Même si son corps ne suit plus et que son mythique jeu de jambes n’est plus aussi bien accordé, son partenaire et lui ont enlevé la première manche.

La foule, clairement du côté de l’équipe Europe, a été comblée. Des échanges à couper le souffle, notamment au filet, et des jeux spectaculaires ont marqué la deuxième manche, qui s’est terminée à l’avantage du duo Sock-Tiafoe.

Dans la manche ultime, au super bris d’égalité, Federer a puisé au plus profond de son être pour aller siphonner ce qu’il restait de magie. As, volley gagnante, retour en flèche et revers sur valse ont offert à Fedal une balle de match, mais en vain.

La paire de l’équipe Monde l’a emporté et a mis un terme à la carrière de celui qui aura été le joueur le plus apprécié de tous les temps.

C’est à partir de ce moment que tout le monde a craqué.

Une fin émotive

Dès que Federer s’est retourné après avoir serré la main de l’officiel, il s’est mis à pleurer. Il était inconsolable. C’est aussi cette vulnérabilité assumée qui a fait son charme et qui a permis au Suisse de rejoindre autant de gens.

Habituellement, les grands champions ne se laissent pas avoir par leurs émotions. Or, c’est parce qu’il est capable de les exprimer que Federer en est devenu un dans le cœur des gens. « Ce n’était pas censé se passer comme ça. Je voulais seulement jouer au tennis et passer du temps avec mes amis. Et j’ai abouti ici. Je renommerais, je ne changerais rien », a-t-il évoqué la voix tremblante, étouffé par l’émotion.

PHOTO ANDREW BOYERS, ACTION IMAGES PAR REUTERS Roger Federer était en larmes après le match.

Il a fait l’accolade à ses coéquipiers et ses adversaires, ce qui a permis de constater que tout le monde avait la larme à l’œil. Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andy Murray. « Je ne voulais pas être seul. [...] Je voulais dire au revoir en équipe, parce que je sens qu’au fond de mon cœur, j’ai toujours été un joueur d’équipe. »

Cependant, c’est Nadal qui avait l’air le plus affecté. Assis dans le fond de son banc, son visage était devenu rivière. Après tout, Federer et lui sont intimement liés, tellement ils ont traversé de choses ensemble. Avec le départ de Federer, c’est sans doute une partie de lui qui prend le large également.

Une ovation debout de près de dix minutes a permis à la vedette du jour de saluer tout le monde. De remercier et d’absorber, pour une dernière fois, l’amour d’une foule qui aurait voulu que ça dure une éternité.

Federer, fédérateur, a livré un discours émotif et empreint de sincérité après la rencontre. Un message entrecoupé d’applaudissements et de larmes.

Discours pendant lequel il a remercié les amateurs, les joueurs, mais surtout sa femme, ses quatre enfants et ses parents.

Il a souligné que c’est sa conjointe, Mirka, qui l’a poussé à continuer, il y a quelques années, lorsqu’il souhaitait arrêter. « Elle m’a encouragé et m’a permis de jouer. C’est fantastique », a-t-il précisé en regardant sa femme dont le visage laissait paraître une immense fierté, malgré la peine.

Plusieurs matchs et quelques blessures plus tard, Federer a mis fin à sa carrière avec des banderoles électroniques qui affichaient, en raison de la défaite, « Victoire de l’équipe monde [Team World Win] ». Une défaite qui dit vrai, car vendredi soir et depuis 24 ans, c’est tout le monde qui a gagné grâce à Roger Federer.