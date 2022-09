(Paris) Alors que l’annonce jeudi de la retraite de Roger Federer a suscité un torrent d’hommages dans le monde du tennis, Novak Djokovic est, vingt-quatre heures plus tard, l’un des rares joueurs à ne pas avoir encore réagi.

Le Serbe, l’un des grands rivaux du Suisse avec Rafael Nadal, n’a publié aucun commentaire sur ses comptes Twitter et Instagram, contrairement à l’Espagnol, qui a salué son « ami et rival » et confessé qu’il aurait « aimé que ce jour n’arrive jamais ».

Djokovic s’est montré admiratif il y a quelques années à propos du talent de Federer (« Impossible de ne pas se demander s’il est de la même planète »).

Au sein du « Big Three », Nadal et Federer ont souvent affiché leur amitié, malgré la rivalité sur les courts. Conjointement, ils ont aussi parfois pris leur distance avec Djokovic, notamment quand le Serbe avait annoncé en 2020 la création d’une nouvelle association de joueurs de tennis professionnels indépendante de l’ATP, ignorant les appels à l’unité de l’Espagnol et du Suisse.

Une relation de cause à effet ? Aucune évidence. Mais le silence de « Djoko » suscitait jeudi des débats sur les réseaux sociaux, et étonnait même les médias serbes, à l’image du quotidien Kurir. « Il manque le message de Novak à Federer », titrait sur son site internet le journal, évoquant un « Nole toujours silencieux ».

Wimbledon 2019

Le dernier message sur Twitter du lauréat de 21 titres du Grand Chelem - soit un de plus que Federer et un de moins que Nadal - date du 30 août. Il s’agit d’un retweet du compte de son épouse Jelena annonçant des conférences sur la parentalité auxquelles elle doit participer fin septembre.

Sur Instagram, les derniers posts du Serbe, il y a quelques jours, le montre à l’entraînement ou souhaitant un joyeux anniversaire à sa fille Tara, cinq ans.

Si les photos avec ses deux rivaux ou les allusions aux deux joueurs sont très rares sur ses comptes, il a toutefois tweeté fin juillet sur la prochaine Laver Cup (23-25 septembre à Londres), où il fera partie de l’équipe européenne composée de Roger Federer - qui y disputera sa dernière compétition-, Rafael Nadal et Andy Murray.

À l’image de Djoko, l’Écossais est l’un des rares autres joueurs à ne pas avoir encore réagi à la retraite de Federer.

Djokovic et Federer se sont affrontés à 50 reprises au total, le Serbe l’ayant emporté 27 fois (11 victoires à six en Grand Chelem).

L’une de leurs finales les plus mémorables et celle de Wimbledon en 2019 où, malgré deux balles de match, Federer manqua d’engranger son 21e majeur. Cette finale est la plus longue de l’histoire du tournoi londonien (4 h 57).