(Valence) Félix Auger-Aliassime a signé l'une des plus spectaculaires victoires de sa carrière en battant le nouveau numéro un mondial et récent vainqueur des Internationaux des États-Unis, Carlos Alcaraz, en trois manches de 6-7 (3), 6-3 et 6-2, vendredi après-midi.

Associated Press

Le Québécois créait ainsi l’égalité 1-1 dans le duel entre le Canada et l’Espagne dans la phase de groupes des Finales de la Coupe Davis. C'était la première fois de sa carrière qu'il battait un numéro un mondial.

Auger-Aliassime n’a toutefois pas eu le temps de célébrer puisqu’il était de retour sur le terrain environ 30 minutes plus tard pour le match de double ultime en compagnie de son compatriote Vasek Pospisil.

Les Espagnols étaient venus en masse à Valence pour voir Alcaraz, 19 ans, disputer son premier match depuis sa victoire au US Open le week-end dernier. Le jeune champion, arrivé sur le tard en Espagne, signait d'ailleurs sa juste part d'autographes après son entraînement.

Au lieu de pouvoir célébrer leur nouveau héros, les partisans espagnols ont plutôt vu Alcaraz s'incliner face à un superbe Auger-Aliassime, qui a fait fi de la foule partisane pour faire basculer le match en sa faveur après qu'Alcaraz ait puisé dans ses ressources pour remporter le bris d'égalité du premier set.

Auger-Aliassime a dominé sur son service avec 16 as et a finalement brisé Alcaraz à la fin du deuxième set et deux fois dans le troisième.

« Je dois lui offir du respect, a déclaré Auger-Aliassime après le match. C'est un gros effort de gagner à New York et de venir ici, sur une surface différente, de traverser l'Atlantique et de se présenter avec ce niveau et cet esprit combattif. C'est tout à son honneur. Aujourd'hui, je pense avoir montré à la fin que j'étais un peu mieux dans le troisième set. J'ai tout donné et c'est ce qu'il faut faire pour battre un joueur comme lui ».

« Je n'allais pas laisser tomber l'équipe, a déclaré Auger-Aliassime. J'allais tout donner du premier au dernier point. C'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment heureux que le résultat soit de mon côté. C'est un grand soulagement d'obtenir cette victoire et c'est une victoire importante pour moi aussi personnellement. »

Auger-Aliassime, 13e joueur au monde, disputait un deuxième match en carrière contre Alcaraz. Le Québécois avait profité de l’abandon de celui qu’on considère comme étant le dauphin de Rafael Nadal lors de leur seul duel précédent, en quarts de finale des Internationaux des États-Unis en 2021.

Un peu plus tôt vendredi, Roberto Bautista Agut est venu de l’arrière pour vaincre Pospisil 3-6, 6-3, 6-3 et offrir à l’Espagne une avance de 1-0.

PHOTO PABLO MORANO, REUTERS Roberto Bautista Agut dans le match contre Vasek Pospisil

Bautista Agut a aidé l’Espagne à vaincre la Serbie 3 à 0, mercredi, tandis qu’Alcaraz se reposait après être rentré la veille de New York où il a remporté son premier titre du Grand Chelem, dimanche.

Trois autres sites à travers l’Europe accueillent la phase de groupes avant les quarts de finale disputés à Malaga, dans le sud de l’Espagne, en novembre.