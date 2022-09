PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Iga Swiatek domine et remporte les Internationaux des États-Unis

La finale des Internationaux des États-Unis, comme la saison 2022, a été l’affaire d’Iga Swiatek, qui s’est débarrassée aisément de Ons Jabeur en deux manches de 6-2 et 7-6 (5)

Nicholas Richard La Presse

La tâche était colossale pour Ons Jabeur. Elle devait freiner la meilleure joueuse au monde. Or, l’écart entre le jeu de la cinquième mondiale et sa rivale était plus important qu’on ne l’aurait cru. Jabeur, une joueuse de grand talent qui avait atteint la finale de Wimbledon il y a quelques semaines à peine, n’a pas fait le poids face à la Polonaise.

Même s’il n’y a jamais rien d’assuré dans le monde du sport, le match est rapidement devenu l’affaire de Swiatek et elle s’est emparée du rythme très tôt dans la rencontre. Les jeux étaient presque faits.

Jabeur, visiblement nerveuse, a collectionné les erreurs, les fautes directes et les mauvaises séquences au service. Rien n’allait pour l’athlète de 28 ans, qui semblait être à court de solutions dès le troisième jeu du match.

En revanche, Swiatek était explosive, agressive et rien n’allait pouvoir se mettre entre elle et le trophée.

L’athlète de 21 ans a livré la marchandise et a ainsi mis la main sur son deuxième titre en tournoi du grand chelem de la saison, son troisième en carrière, mais surtout son septième titre de la saison.