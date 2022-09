Luisa Stefani et Gabriela Dabrowski

PHOTO DARRON CUMMINGS, ASSOCIATED PRESS

Dabrowski et sa partenaire éliminées en double

(New York) L’Ottavienne Gabriela Dabrowski, a été éliminée aux Internationaux des États-Unis.

La Presse Canadienne

Dabrowski et sa partenaire, la Mexicaine Giuliana Olmos, ont été vaincues par les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova 6-3, 7-6 (4), 6-3 en quarts de finale du double féminin dans le dernier Grand Chelem de la saison.

Les Tchèques ont profité des largesses de Dabrowski et Olmos au service, convertissant six des 22 balles de bris qu’elles ont reçues. Dabrowski et sa partenaire ont tout de même été opportunistes, avec quatre bris en sept occasions.

Il ne reste donc plus que Leylah Annie Fernandez pour représenter le Canada à Flushing Meadows. La Lavalloise et son partenaire, l’Américain Jack Sock, disputeront les quarts de finale du double mixte plus tard mercredi.