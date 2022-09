(New York) Surprise à New York : Rafael Nadal, 3e joueur mondial et quadruple vainqueur de l’épreuve, a été éliminé dès les 8es de finale de l’Omnium des États-Unis, battu 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 par Frances Tiafoe (26e), lundi à New York.

Igor GEDILAGHINE Agence France-Presse

L’Américain de 24 ans, qui atteint pour la première fois ce stade à Flushing Meadows, tentera de faire encore mieux contre le Russe Andrey Rublev (11e).

L’Espagnol de 36 ans devra lui attendre pour porter à 23 son record de titres de Grand Chelem. Il avait remporté au premier semestre l’Omnium d’Australie et Roland-Garros, avant de déclarer forfait avant sa demi-finale à Wimbledon contre Nick Kyrgios, en raison d’une déchirure abdominale.

Contraint de s’éloigner des courts pendant six semaines — ce qui n’a pas favorisé sa préparation sur dur, puisqu’il a été sorti dès son entrée en lice à Cincinnati par le revenant Borna Coric —, en portait-il encore les stigmates ce lundi sur le Arthur Ashe ?

Difficile à dire, car rien dans son langage corporel n’a trahi de signe de souffrance.

Pour autant, Nadal n’est jamais apparu dans son assiette dans ce match, moins mobile que d’habitude, moins enclin aussi à se battre sur toutes les balles comme il ne manque pourtant presque jamais de le faire. Et son passage au vestiaire, durant pas moins de neuf minutes, une éternité, après la perte de la première manche, a aussi suscité des interrogations.

Quelque peu évaporées dans la seconde manche, puisqu’il l’a remportée en retrouvant un peu de solidité dans son jeu, certes aidé dans sa conclusion par une double faute de Tiafoe.

Pas de quoi faire douter cependant l’Américain, qui a redoublé d’agressivité en troisième manche. Il a continué de pratiquer un tennis de rêve par instants, tout lui réussissant, de l’attaque de revers long de ligne à l’amorti croisée, qui ont mystifié Nadal, quand ce n’était pas ses coups droits en contre flirtant avec la ligne, presque toujours du bon côté.

Sous les yeux de l’acteur et réalisateur Ben Stiller, célébrité au milieu de quelque 23 800 spectateurs à la fois emballés et stupéfaits par le scénario, Nadal s’est ressaisi à l’entame de la quatrième manche, en breakant le premier pour s’échapper 3-1. Il a serré le poing y allant d’un « Vamos ! » de circonstance.

Mais Tiafoe a serré les dents et a répondu en champion — qu’il n’est certes pas encore, son meilleur parcours en Majeur s’étant arrêté en quarts à Melbourne en 2019 —, assénant parpaings sur parpaings, presque tous dedans, qui ont fini d’écœurer Nadal une nouvelle et dernière fois poussé à la faute, pour s’incliner sur la deuxième balle de match de son rival au bout de 3 h 30.

Presque K.-O. de joie, réalisant à peine la mesure de son exploit, certainement un des plus beaux de sa carrière, Tiafoe peinait à réprimer des larmes.

« Je ne sais pas quoi dire, je n’y crois pas… J’ai joué un tennis incroyable, je ne sais pas ce qui s’est passé », confiait-il à chaud, sur un nuage.

Rublev dans le dernier carré

PHOTO EDUARDO MUNOZ ALVAREZ, ASSOCIATED PRESS Andrey Rublev

Andrey Rublev s’est également qualifié lundi pour les quarts de finale. Il tentera pour la sixième fois de se hisser dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem.

L’Espagnol, no 3 mondial mais qui peut récupérer la place de no 1 à l’occasion de ce Majeur new-yorkais où il brigue un 23e titre du Grand Chelem, affronte lundi après-midi l’Américain Frances Tiafoe (26e).

Une soudaine averse en fin de matinée a brièvement interrompu les parties sur le court Louis-Armstrong et a retardé le début des matchs sur le Arthur-Ashe, le temps de fermer les toits. La journée sur les courts annexes a été un peu plus longuement impactée, mais plus aucun match des tableaux de simple n’y sont programmés.

Rublev, 11e mondial, s’est débarrassé du Britannique Cameron Norrie (9e) 6-4, 6-4, 6-4, après avoir dû batailler cinq manches lors du tour précédent pour écarter le Canadien Denis Shapovalov au bris d’égalité, en plus de 4 h de combat.

« On a quand même joué deux heures et demie, c’est long ! », a insisté le Russe.

« C’était dur… La dernière fois (en demi-finale à San Diego en 2021, NDLR), il m’avait battu et je savais parfaitement en entrant sur le court qu’il fallait que je joue bien pour avoir une chance », a-t-il ajouté.

Il a effectivement produit un très bon tennis, plein de punch comme à son habitude, réussissant 30 coups gagnants pour 17 fautes directes.

À 24 ans, Rublev a déjà joué des quarts à New York en 2017 et 2020, à Roland-Garros en 2020 et 2022, et à l’Omnium d’Australie 2021. Mais il n’est jamais allé plus loin.

Cette 8e journée de l’Omnium des États-Unis verra également Carlos Alcaraz (4e), tenter de se qualifier pour les quarts de finale (comme l’an dernier pour sa première participation) en affrontant le Croate Marin Cilic (17e et lauréat 2014).

Après l’élimination du tenant du titre Daniil Medvedev dès les 8es de finale dimanche, Alcaraz peut lui aussi prendre sa place sur le trône mondial le 12 septembre. Le troisième joueur à pouvoir y prétendre est le Norvégien Casper Ruud (5e) qui s’est qualifié lundi.

Dans le tableau féminin, l’Américaine Jessica Pegula (8e) a facilement éliminé la Tchèque Karolina Pliskova (21e) 6-3, 6-2 et jouera son premier quart de finale à Flushing Meadows.

« Satisfaisant »

PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Iga Swiatek

Ce sera contre la no 1 mondiale Iga Swiatek qui s’est fait peur avant de finalement battre l’Allemande Jule Niemeier (108e) 2-6, 6-4, 6-0 dans un match erratique où ont été commises au total 76 fautes directes et où ont été réalisés 12 breaks.

« C’est vraiment satisfaisant », a cependant commenté Swiatek en expliquant : « Ce sera mon premier quart de finale à New York alors je suis vraiment fière ».

La Polonaise de 21 ans, double lauréate de Roland-Garros (2020, 2022) et première représentante de son pays à atteindre les quarts aux Internationaux des États-Unis, a été éliminée cette année en demi-finales à l’Omnium d’Australie.

Elle avait ensuite perdu au deuxième tour à Dubai mais, à partir du tournoi suivant, à Doha, elle a enchaîné 37 matchs sans défaite, décrochant six titres, à Doha, Indian Wells, Miami, Suttgart, Rome et Roland-Garros, jusqu’à sa chute au troisième tour à Wimbledon.

Elle a assuré que ses succès de la saison avaient été accompagnés d’un rituel immuable pour son entrée sur le court : en écoutant la même liste de lecture comprenant des chansons d’AC/DC, Led Zeppelin ou Pearl Jam.

« Je l’ai écoutée toute l’année et j’en ai un peu marre. Mais je ne vais pas changer maintenant ! », a-t-elle affirmé.